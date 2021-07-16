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16.07.2021 10:35
Рубрика: Экономика

Россиянам стало сложнее купить автомобиль в кредит

Текст: Елена Манукиян

Банки стали чаще отказывать в кредитах покупателям автомобилей, пишет РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. В июне всего было одобрено 36,9% заявок, это на 2,3 % меньше, чем в прошлом месяце. При этом самое большое число отказов наблюдалось в апреле прошлого года, тогда банки одобряли 27,1% заявок на кредиты. Для сравнения в апреле этого года автокредит выдавался банками почти в каждом втором случае.

ОКБ: В июне средний чек ипотечного кредита в РФ вырос почти на 5%

Эксперты считают, что среди причин - третья волна пандемии и рост запросов на займы для подержанных авто на фоне дефицита новых машин. По словам директора по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марины Дембицкой, потребители стали чаще покупать машины с пробегом, а банки наибольшее число требований в своих скоринговых моделях выдвигают именно к подержанным автомобилям, поэтому с одной стороны кредитов выдано больше, но и число отказов увеличилось.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин полагает, что банки просто ждут перезапуск льготной программы кредитования (на льготные автокредиты планируется направить 5 млрд рублей в августе 2021 года) и до этого момента стараются не наращивать долю одобряемых заявок. А директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Руслана Коршунова уверена, что причиной всему обострение ситуации с пандемией. "В случае ускорения вакцинации и, как следствие, снижения числа заболевших банки будут повышать уровень одобрения", - говорит она.

При этом в ряде банков не отмечают роста отказов по заявкам. Например, резкого падения уровня одобрения автокредитов не видит "Росбанк Авто", который на начало 2021 года занимал среди российских банков второе место по размеру выданных займов. В ВТБ одобрения по автокредитам в июне 2021 года сохранились на уровне около 50%, что в целом соответствует значениям как предыдущих месяцев, так и июня 2020 года.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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