Россияне объяснили, когда нужна сокращенная рабочая неделя

Работать четыре дня в неделю большинство россиян хотели бы летом, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Работа.ру.

Отмечается, что так ответили 58% опрошенных, которые считают, что сезонное сокращение количества рабочих дней положительно скажется на производительности труда. При этом 7 из 10 респондентов уверены, что четырехдневка улучшит атмосферу в команде.

Не согласны с ними 5% участников опроса, а четверть из них придерживаются мнения, что такие меры не повлияют на продуктивность работников и никак не отразятся на обстановке в коллективе. Еще 7% уверены в негативном влиянии сокращенной рабочей недели.

В результате 42% респондентов хотели бы оставить прежнее количество рабочих дней летом, показало исследование, в котором приняли участие более пяти тысяч человек, проживающих в разных регионах России.