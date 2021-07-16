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16.07.2021 16:17
Рубрика: Экономика

Российские краболовы смогут получить субсидию на обновление флота

Текст: Елена Манукиян

Краболовные компании, купившие в этом году на аукционах квоты на добычу крабов на Дальнем востоке, смогут получить субсидию на строительство новых судов. Из резервного фонда правительства на эти цели до конца года будет выделено 240,38 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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В документе говорится, что поддержка предоставляется "в целях обновления состава судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и стимулирования строительства указанных судов на верфях Дальневосточного федерального округа".

Согласно правилам предоставления субсидии, она выделяется в качестве компенсации части стоимости нового судна, но не более 20% от нее. Средства предоставляются Минпромторгу в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений", не позднее 60 рабочих дней со дня вступления распоряжения в силу ведомству необходимо обеспечить заключение соглашения о предоставлении средств.

Компании, которым одобрили компенсацию, обязаны в течение срока закрепления за ними аукционных квот отчитываться о содержании построенного судна в "технически пригодном состоянии".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство

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