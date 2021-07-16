Российские военные доставили продовольствие в деревню Аль-Карамма

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили продовольственные наборы в населенный пункт Аль-Карамма в провинции Алеппо. Первыми помощь получили многодетные и оставшиеся без кормильцев семьи.
До войны с исламистскими боевиками в деревне проживали 550 семей, сейчас их 150. Населенный пункт Аль-Карамма был освобожден сирийской правительственной армией от боевиков в 2020 году.
В деревне нет централизованного электроснабжения. Электричество жители получают от солнечных батарей, пишет ТАСС.
Отметим, что с начала процесса мирного урегулирования российским ЦПВС проведено почти три тысячи гуманитарных акций.