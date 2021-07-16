С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Срок установлен как для случаев подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. Сейчас они составляют 10 и 30 дней соответственно.
Этим же постановлением глава правительства продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет.
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет. Ранее документ автоматически становился недействительным, а граждане на период оформления нового получали временное удостоверение личности.
Постановление правительства исключает необходимость срочно менять паспорт после дня рождения. Документ будет оставаться действительным до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после достижения 20 и 45 лет.
Кроме того, до 90 дней продлен срок подачи документов на получение паспорта гражданина при достижении 14 лет.