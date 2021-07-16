С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Срок установлен как для случаев подачи заявления по месту жительства, так и по месту пребывания. Сейчас они составляют 10 и 30 дней соответственно.

Этим же постановлением глава правительства продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет.