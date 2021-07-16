Сайт российской правозащитной организации заблокирован Роскомнадзором

Правозащитная организация "Команда 29", юристы которой представляют в суде интересы Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена), сообщила о блокировке своего сайта.

В сообщении отмечается, что сайт заблокирован по решению Генеральной прокуратуры, принятому накануне. В пояснительной записке указывается, что на сайте организации размещались некие материалы Společnost Svobody Informace, которую 9 июля включили в реестр нежелательных.

Данные из реестра Роскомнадзора свидетельствуют, что решение прокуратуры было принято из-за нарушений, описанных в ст. 15.3 закона "Об информации" (распространение фейков, призывы к беспорядкам или распространение информации нежелательной организации).