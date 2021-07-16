Семьи с детьми могут освободить от уплаты налога при продаже жилья

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае направления в течение календарного года полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий", - говорится в документе,

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 ноября, а затем предоставлять один раз в год.

Напомним, что сейчас при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог в 13%.