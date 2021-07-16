Отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентных высот, стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. Как в каждой истории успеха, и здесь есть свои опорные узлы, задающие вектор поступательного движения на годы вперед. Такой рубежной вехой в развитии современных российско-китайских связей стало заключение Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Под ним двадцать лет назад свои подписи поставили Президент России В.В. Путин и Председатель КНР Цзян Цзэминь.

Документ, безусловно, исторический, вобравший в себя накопленный нашими странами многовековой позитивный опыт взаимодействия. В нем не только нашли отражение давние традиции добрососедства и дружбы между российским и китайским народами, но и сформулировано видение новой модели межгосударственных отношений. Модели, отвечающей коренным национальным интересам двух стран и чаяниям их народов, играющей важную роль в поддержании устойчивого многополярного миропорядка, обеспечении безопасности и стабильности.

Ключевые положения этого международно-правового акта легли в основу сотен двусторонних документов, оказали влияние на развитие нормативной базы отношений России и Китая с третьими странами. Внесли весомый вклад в оформление концептуальных основ таких авторитетных объединений, как ШОС и БРИКС.

В Договоре юридически оформлена провозглашенная ранее на политическом уровне характеристика двусторонних отношений - "равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие". Жизнь не стоит на месте, и, двигаясь по намеченному пути, сегодня мы говорим уже о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, вступающем в новую эпоху.

Наш базовый документ опирается на общепризнанные нормы международного права, прежде всего, цели и принципы Устава ООН. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства и территориальной целостности, отказ от применения первыми ядерного оружия и от взаимного нацеливания стратегических ракет. Сформулирован принцип уважения выбора собственного пути политического, экономического, социального и культурного развития. Предусмотрено незамедлительное вступление в контакт друг с другом в случае возникновения угрозы агрессии против одной из сторон. Не допускается использование своих территорий третьими государствами в ущерб друг другу. На фоне происходящих в мире глубоких трансформаций эти положения приобретают особое звучание.

Договор является правовой основой российско-китайского тандема - во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода "холодной войны". В отличие от последних, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов. Будучи самоценным, наше партнерство характеризуется высокой степенью координации действий, в том числе по стратегически значимым сюжетам.

Москва и Пекин - последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства

Большое значение имеет положение Договора об отсутствии взаимных территориальных претензий, решимости создать вдоль общих рубежей пояс вечного мира и дружбы. Окончательно урегулирована чувствительная пограничная проблема, что стало основой для успешного оформления российско-китайской границы на всем ее протяжении.

Чрезвычайно важно взаимное политическое доверие, существенно укрепившееся благодаря Договору. Руководствуясь статьей 10 этого документа, наши страны выстроили эффективную многоуровневую структуру межгосударственного взаимодействия, ключевую роль в которой играют встречи лидеров двух стран. В условиях пандемии главы государств продолжают поддерживать интенсивный диалог в удаленном режиме. В 2020 году они провели 5 телефонных разговоров. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, борьба с новой коронавирусной инфекцией и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 28 июня с.г. состоялась обстоятельная беседа Президента России и Председателя КНР в формате видеоконференции, лейтмотивом которой стал юбилей "большого" Договора.

Диалог на высшем уровне дополняется механизмом регулярных встреч глав правительств. В его рамках успешно функционируют возглавляемые вице-премьерами пять межправительственных комиссий, несколько десятков межведомственных подкомиссий и рабочих групп.

Налажено не имеющее аналогов взаимодействие по линии Администрации Президента Российской Федерации и аппарата Центрального комитета Коммунистической партии Китая. На системной основе осуществляются межпарламентские обмены, проводятся консультации по стратегической безопасности и сотрудничеству в сфере правопорядка, безопасности и юстиции. Все более интенсивными становятся межрегиональные связи, контакты политических партий и общественных организаций.

С опорой на принципы, изложенные в статье 7 Договора, успешно развивается военное сотрудничество, имеющее исключительно оборонительный характер и не направленное против третьих государств. Регулярно проходят совместные командно-штабные, антитеррористические и военно-морские учения. Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых - совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Идейная доминанта Договора - постулат о решимости сторон передавать дружбу между двумя народами из поколения в поколение. Это уникальная правовая формула, которая нигде больше не встречается. Она имеет под собой фундаментальную историческую основу. Наши страны были союзниками в борьбе с германским фашизмом и японским милитаризмом, прошли через тяжелейшие испытания, понесли наибольшие людские потери. Советские войска внесли решающий вклад в освобождение Северо-Восточного Китая. Бережем славные страницы общей истории и придерживаемся схожих взглядов на причины, ход и итоги Второй мировой войны. Единым фронтом выступаем против попыток их пересмотра, фальсификации истории, героизации военных преступников и их пособников.

Выстроено тесное взаимодействие по военно-мемориальной тематике. Мы благодарны Пекину за внимание, уделяемое им уходу за могилами и памятниками советским воинам, отдавшим жизни за освобождение и независимость Китая.

Важнейшей составляющей российско-китайских отношений в соответствии со статьей 16 Договора являются торгово-экономические связи. С 2001 года взаимный товарооборот увеличился почти в 14 раз и последние три года стабильно превышает 100 млрд долл. США. Китай - наш крупнейший внешнеторговый партнер. В 2020 году на динамику в этой сфере негативно повлияла, пусть и не радикальным образом, пандемия коронавирусной инфекции. Однако сейчас мы наблюдаем стремительное восстановление объемов. Есть все основания рассчитывать на достижение по итогам 2021 года новых рекордных показателей в торговле, а в перспективе - на выход к обозначенному главами государств целевому рубежу в 200 млрд долл. США.

Идет работа над повышением качественных характеристик товарооборота, в том числе за счет использования инструментов электронной коммерции, расширения торговли услугами и внедрения расчетов в национальных валютах. В настоящее время на рубль и юань уже приходится более четверти всех платежей между Россией и Китаем. Таким образом повышается уровень безопасности и бесперебойности операций между хозяйствующими субъектами в условиях нарастания санкционного давления со стороны США и ряда западных государств. За счет совместных действий регуляторов удалось добиться минимизации негативного влияния односторонних ограничительных мер третьих стран на наше финансовое взаимодействие. Отдельные сложности еще сохраняются, но в целом ситуация стабильная.

Мы сформировали прочный энергетический альянс. Налажены масштабные долгосрочные поставки отечественных углеводородов. С 2010 года успешно функционирует российско-китайский нефтепровод, в конце 2019 года запущен газопровод "Сила Сибири", продолжается обсуждение других трубопроводных проектов. Реализуются крупные совместные высокотехнологичные инициативы на территории двух государств. В числе успешных примеров - запущенный в арктической зоне России завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". "Росатом" строит в Китае Тяньваньскую атомную станцию, а 19 мая с.г. лидеры наших стран дали старт возведению им 4 новых реакторов, в том числе на АЭС "Сюйдапу".

Фото: george tsartsianidis / istock

В экспорте в Китай мы поступательно наращиваем долю сельхозпродукции и продовольствия. Совместно создаются новые автомобильные производства на российской территории, разрабатываются широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет и тяжелый гражданский вертолет. Хорошие перспективы просматриваются в информационно-коммуникационной сфере. Комплексный характер приобрело сотрудничество в области космоса, в том числе по проекту Международной научной лунной станции.

Совершенствуется транспортная инфраструктура на российско-китайской границе. Завершено сооружение первого трансграничного автодорожного моста через Амур близ городов Благовещенск и Хэйхэ, почти готов железнодорожный мостовой переход в районе Нижнеленинское - Тунцзян. Сообща развиваем международные транзитные коридоры, связывающие Азию с Европой.

В соответствии с общемировыми тенденциями в нашем практическом сотрудничестве важное место занимает сфера высоких технологий. Об этом свидетельствует проведение в 2020-2021 гг. российско-китайских Годов научно-технического и инновационного сотрудничества.

Трудно переоценить значение Договора для гуманитарных связей. За последние годы они приобрели самый широкий охват и внушительный масштаб, неизменно способствуя упрочению социальной базы российско-китайского стратегического партнерства. Нам удалось качественно нарастить образовательные обмены, охватившие в 2019 году 100 тыс. человек. Успешно действует совместный университет в Шэньчжэне, создано более 10 двусторонних ассоциаций вузов. Произошел значительный рост числа взаимных туристических поездок: в 2019 году 1,8 млн граждан КНР посетило нашу страну, в Китай выезжало 2,3 млн россиян. Ежегодные фестивали культуры и кино, музейные выставки и гастроли национальных художественных коллективов наполняют календарь культурных событий. Новыми мероприятиями насыщены контакты в медиасфере, области физической культуры и спорта.

К сожалению, пандемия ограничила двусторонние обмены и создала определенные трудности для практического и гуманитарного взаимодействия. Однако даже в этих условиях мы продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин. Рассчитываем, что в скором будущем эпидемиологическая ситуация позволит нам возобновить полноформатное сотрудничество на всех направлениях.

Взаимодействие России и Китая на внешнеполитическом треке является примером ответственного поведения великих держав на международной арене. Этому способствуют совпадение либо высокая степень близости взглядов наших стран на ситуацию в мире и их позиций по актуальным проблемам современности.

Мы с китайскими друзьями последовательно придерживаемся принципов, затвержденных в статье 11 Договора. Выступаем за строгое соблюдение общепризнанных норм международного права, против любых действий, направленных на силовое давление или вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов, не приемлем политику "смены режимов", "двойных стандартов" и односторонних санкций. Это актуально в реалиях сегодняшнего дня, когда ряд государств предпринимает попытки разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру и подменить ее "порядком, основанным на правилах".

Москва и Пекин - последовательные сторонники формирования более справедливой, демократичной и поэтому устойчивой полицентричной системы мироустройства. Такой системы, которая отражала бы культурно-цивилизационное разнообразие современного мира, естественное стремление народов самостоятельно определять пути своего развития. Сам факт российско-китайского согласия по этому вопросу оказывает стабилизирующее, уравновешивающее воздействие на весь комплекс международных отношений. Открывает широкий простор для подлинно равноправного и свободного от принуждения сотрудничества больших и малых стран, совместно творящих свою судьбу в истории.

С удовлетворением констатируем совпадение или значительную близость подходов России и Китая по вопросам поддержания глобальной стратегической стабильности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом, другими угрозами и вызовами. Мы успешно и плодотворно взаимодействуем на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, РИК, "Группа двадцати", АТЭС, ВАС. Координируем шаги в деле сирийского и афганского урегулирования, денуклеаризации Корейского полуострова, по иранской ядерной программе. Наши страны выступают за мирное развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, создание там надежных механизмов обеспечения равной и неделимой безопасности, основанных на внеблоковых подходах.

Базовый российско-китайский Договор успешно выдержал проверку временем. Оставаясь незыблемым фундаментом двусторонних отношений, он остается живым, работающим документом

Сегодня на пространстве Евразии реализуется целый ряд новаторских интеграционных проектов. Среди них - Евразийский экономический союз и китайская инициатива "Один пояс, один путь". Работа по сопряжению их потенциалов имеет хорошие перспективы. Речь может идти о формировании на нашем общем континенте - от Лиссабона до Джакарты - нового геостратегического контура мира, стабильности, безопасности и экономического процветания. Он должен быть основан на принципах международного права и транспарентности, открыт для всех без исключения стран, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и, надеемся, ЕС. Именно на решение этой поистине эпохальной задачи нацелена инициатива Президента Российской Федерации В.В. Путина по созданию Большого Евразийского партнерства. Продолжим вместе с китайскими друзьями скоординированно претворять ее в жизнь.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что базовый российско-китайский Договор успешно выдержал проверку временем. Оставаясь незыблемым фундаментом двусторонних отношений, он остается живым, работающим документом. Позволяет и дальше развивать наше стратегическое партнерство в гармонии с меняющимися реалиями новой эпохи. Для этого у нас есть все необходимые предпосылки - политическая воля, экономическая целесообразность, совпадающие внешнеполитические приоритеты. Уверен, что народы наших стран будут и далее в мире и согласии укреплять традиции дружбы, добрососедства и сотрудничества во имя всеобщего процветания.