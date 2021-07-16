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Рубрика: Власть

Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане

Текст: Диана Ковалева
Миссия США в Афганистане провалилась. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность​​​. Вызовы и возможности" в Ташкенте.
Фото: Tauseef MUSTAFA / AFP Фото: Tauseef MUSTAFA / AFP
Фото: Tauseef MUSTAFA / AFP

"Американцы ушли, как подтвердил президент (США Джо - прим. "РГ") Байден, потому что сочли свою миссию выполненной​​​. Конечно, он старался представить ситуацию в максимально позитивных красках, но все понимают, что миссия провалилась. Это открыто признается, в том числе в самих Соединенных Штатах", - сказал Лавров журналистам.

Фото: ROSLAN RAHMAN / AFP
Лавров: Ситуация в Афганистане деградирует

По его словам, терроризм никуда не исчез, а террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и отделение "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещена в РФ) только укрепили свои позиции в Афганистане. Кроме того, рекордных показателей достигло наркопроизводство: 90 процентов всех наркотиков в мире происходят именно из Афганистана. И никаких мер для борьбы с этим не предпринимается.

Как заявил министр, Москва не заинтересована в том, чтобы в Афганистане был хаос, потому что желает добра ее народу и не хочет, чтобы этот хаос перелился в соседние страны.

"Весь наш пафос, и в заявлениях, и в контактах со сторонами, и все наши усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех этнических и иных групп в Афганистане​​​. Включая, конечно же, талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), как часть пуштунского народа", - сказал Лавров.

По его словам, Россия продолжит работу с США и другими странами по урегулированию в Афганистане в разных форматах.

Нестабильность в Афганистане стала нарастать после того, как США пообещали до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В стране идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана", которые взяли под контроль значительные территории в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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