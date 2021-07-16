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16.07.2021 11:00
Рубрика: Власть

Сергей Марков: Новые меры поддержки семьи принесут плоды уже в ближайшие годы

Текст: Анна Полтавцева
Депутаты Госдумы седьмого созыва проделали большую работу, направленную на расширение мер поддержки граждан, заявил политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Эксперт отметил, что парламентарии приняли ряд важных законов в части выполнения социальных обязательств государства, укрепили уже существующие проекты помощи гражданам, а также значительно расширили "социальный пакет".
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

Отдельно он обратил внимание на поддержку семей с детьми и многодетных родителей. Рабочую группу российского парламента по подготовке изменений в законодательство по защите прав многодетных в апреле возглавил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Фото: iStock
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"Думские инициативы по поддержке граждан в ближайшие годы должны принести плоды для улучшения демографической ситуации и укрепления экономики. Можно сказать, последний парламентский созыв разработал целую программу социальной помощи населению. Огромный пласт внимания был смещен к многодетным семьям. Считаю это решение абсолютно логичным и правильным. С улучшением благосостояния молодых родителей поднимется и уровень жизни россиян в целом", - отметил Сергей Марков.

В период с 2016 по 2021 год депутаты Госдумы приняли 574 социально значимых закона. Из них 109 направлены на поддержку семей, родителей и защиту детей. В частности, программу материнского капитала расширили до 2026 года. Кроме того, малоимущим семьям начали выплачивать ежемесячное пособие на первого и второго ребенка в возрасте до трех лет. Еще один механизм помощи - многодетным семьям теперь предоставляют поддержку при погашении ипотеки или строительстве дома. Речь идет о субсидии на сумму 450 тысяч рублей.

Не менее актуальны выплаты беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Их размер составляет 50 процентов прожиточного минимума по региону. Также российский парламент впервые ввел выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и увеличил больничные для родителей с детьми до семи лет.

"Все это правильно и хорошо, надеюсь, что сумма таких выплат и их количество будет только увеличиваться в дальнейшем и думские рабочие группы возьмут такие пожелания на вооружение. Вместе с тем считаю, что имеет смысл скорректировать политику поддержки семей так, чтобы сконцентрировать особые меры в регионах с наиболее низким уровнем рождаемости", - подчеркнул Сергей Марков.

Ранее Петр Толстой заявлял, что поддержка семейных ценностей и граждан, воспитывающих детей, должна оставаться ключевым приоритетом государства. Также парламентарий комментировал работу Госдумы седьмого созыва в этой части.

"Была проведена большая работа, но еще больше предстоит сделать. Чтобы российские семьи не только не боялись рожать, но и с каждым последующим ребенком приобретали все больше уверенности в завтрашнем дне и не боялись за будущее своих детей", - отмечал вице-спикер парламента.

Толстой также предложил рассмотреть законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев в нашей стране. По мнению депутата, это позволит вернуть механизм в правовое поле и пресечь скрытую торговлю детьми.

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