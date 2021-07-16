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16.07.2021 18:11
Рубрика: Общество

Сервис n'RIS запустил просветительский проект об авторстве, о защите контента и патентовании

Экосистема цифровых сервисов для защиты и охраны интеллектуальной собственности n'RIS запустила специальную серию образовательных видеоинтервью с ведущими экспертами в области защиты интеллектуальной собственности - n'RIS Академия. Проект позволит всем создателям контента разобраться с различными тонкостями и хитросплетениями этой сферы.
Фото: предоставлено пресс-службой n`RIS. Фото: предоставлено пресс-службой n`RIS.
Фото: предоставлено пресс-службой n`RIS.

В n'RIS полагают, что понимать, как устроен институт авторского права, должны не только юристы, но и творцы: музыканты, дизайнеры, клипмейкеры, архитекторы, фаундеры ИТ-проектов и т.д. Креаторам такие знания не только помогут защитить свой контент от пиратства, но и обеспечат конкурентное преимущество, пояснил руководитель проекта n'RIS Николай Турубар: "Масштабировать проект, увеличить его добавленную стоимость, отстроиться от конкурентов - всех этих целей вполне может достичь любой творец. Для этого важно осознать ценность своего продукта и уже на начальном этапе защитить его интеллектуальную составляющую при помощи современных цифровых сервисов. В противном случае есть высокий риск столкнуться с плагиатом, который неизбежно повлечет за собой финансовые потери".

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
"Платформа n’RIS - это будущее для исполнителя"

Площадку открыли "Диалоги" об авторстве, защите контента и патентовании. В первом выпуске президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев рассказал, что такое интеллектуальные права, и подробно объяснил, чем авторские права отличаются от смежных, а также как правильно защитить свое произведение до обнародования и какие изменения в законодательстве необходимы в сфере интеллектуальной собственности.

О том, как судебная система адаптируется к изменениям в законодательстве, в одном из выпусков рассказал заместитель председателя Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Анатолий Семенов. Почему инновации - это жизненная необходимость любого бизнеса, а любой стартап - микромодель корпорации, пояснил директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин.

Также спикерами n'RIS Академии выступят советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности Максим Прокш, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина, генеральный директор "Онлайн Патент" Алина Акиншина, главный редактор сайта kinoteatr.ru, директор по развитию веб-кинотеатра Сhill Жан Просянов, доцент Digital IP Константин Леонтьев, генеральный директор IPCodex Наталья Полианчик и др.

Образовательный проект продлится до октября. За обновлениями позволит следить подписка в социальных сетях: Instagram, Facebook, BK, Telegram.

Первый выпуск n'RIS Академии доступен на официальном канале сервиса в Youtube.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Общество СМИ и соцсети