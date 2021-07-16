Шойгу отправил в Хакасию мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу после обращения главы Хакасии Валентина Коновалова принял решение о направлении в республику мобильного госпиталя для борьбы с COVID-19. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны, в Хакасию будет направлен мобильный госпиталь из Центрального военного округа на 100 койко-мест для оказания помощи в лечении заболевших коронавирусной инфекцией.

Как отметили в военном ведомстве, созданная по решению главы Минобороны России группировка сил и средств с 67 военными медиками из Челябинской области будет в кратчайшие сроки переброшена автомобилями и авиацией в Абакан.

Полное развертывание госпиталя для оказания помощи населению Хакасии произойдет 17 июля.