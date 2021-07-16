Смартфоны Xiaomi впервые в истории стали популярнее iPhone

Компания Xiaomi за второй квартал 2021 года нарастила объем поставок на 83 процента и заняла около 17 процентов мирового рынка мобильников. Об этом говорится в отчете Canalys Research.

Фото: Xiaomi

В результате китайскому производителю впервые в истории удалось обойти Apple по рыночному присутствию - американская компания занимает всего 14 процентов рынка.

Впрочем, оба они пока уступают Samsung, рыночная доля которого составляет 19 процентов, что делает южнокорейского производителя ведущим игроком.

В Canalys Research отметили, что стоимость смартфонов Xiaomi в среднем на 40 процентов ниже, чем у Samsung, а по сравнению с iPhone - на 75 процентов.