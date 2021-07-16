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Смартфоны Xiaomi впервые в истории стали популярнее iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
16.07.2021,  
11:47
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi за второй квартал 2021 года нарастила объем поставок на 83 процента и заняла около 17 процентов мирового рынка мобильников. Об этом говорится в отчете Canalys Research.

Фото: Xiaomi

В результате китайскому производителю впервые в истории удалось обойти Apple по рыночному присутствию - американская компания занимает всего 14 процентов рынка.

Впрочем, оба они пока уступают Samsung, рыночная доля которого составляет 19 процентов, что делает южнокорейского производителя ведущим игроком.

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В Canalys Research отметили, что стоимость смартфонов Xiaomi в среднем на 40 процентов ниже, чем у Samsung, а по сравнению с iPhone - на 75 процентов.

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