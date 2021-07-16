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16.07.2021 21:16
Рубрика: Экономика

Собственников обяжут поднимать затонувшие суда

Текст: Евгений Гайва, Владислав Куликов
Собственников обяжут поднимать затонувшие суда либо платить крупные штрафы. Пакет законопроектов подготовлен Минтрансом, и сейчас его рассматривает правительство (копия есть у "РГ").
Фото: Владимир Янченко/РГ Фото: Владимир Янченко/РГ
Фото: Владимир Янченко/РГ

Изменения будут внесены в Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и Кодекс об административных правонарушениях. Как предполагается, новации вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Судовладельцев обяжут за свой счет поднимать со дна затонувший флот

В законодательстве установят запрет на затопление судов. Регионам выделят субсидии на удаление затонувших судов, если им придется заниматься этим. Подъем судов будут выполнять те регионы, побережье которых находится ближе всего к затонувшему судну.

Вопрос об удалении из акваторий затонувших судов в августе 2020 года поднял председатель правительства Михаил Мишустин в ходе поездки в Магадан. Заинтересованным ведомствам и регионам было поручено проработать вопрос подъема затонувших судов по всей стране. По информации капитанов морских портов, только на Дальнем Востоке, выявлено 258 затонувших судов. Сейчас по 59 судам из них уже изданы распоряжения по обязательному подъему. Это потребует от собственников расходов.

В феврале 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко объявила о начале "генеральной уборки" в акваториях страны. Подъем и утилизацию затонувших судов начали с Магаданской области. Как поясняли тогда "РГ" в М

интрансе, уже были обследованы акватории всех портов в Дальневосточном федеральном округе. По предварительным оценкам, стоимость работ по подъему затонувших судов может составить 3-6 млрд рублей.

В начале июля этого года в ходе совещания Абрамченко поручила регионам и профильным ведомствам также сформировать перечень водных объектов, которые требуют вмешательства в самое ближайшее время. На приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению президента будет направлено 20 млрд рублей, сообщила вице-премьер.

Параллельно началась работа по изменению нормативной базы. Как заявлял в интервью "Российской газете" министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, работа над законопроектами, регулирующими вопросы подъема и утилизации затонувших судов в акватории Дальнего Востока, будет завершена до конца июня этого года.

Проблема подъема затонувших судов стала актуальной во всем мире. В 2007 году была заключена так называемая Найробийская конвенция по удалению затонувших судов. Документ предполагает страхование ответственности собственников судов по их удалению в случае затопления. Конвенция вступила в силу в 2015 году, Россия предполагает присоединиться к ней сейчас. Правительством в Госдуму внесен отдельный законопроект.

Механизм страхования ответственности собственников будет использован и в России. Собственник судна должен будет застраховать свою ответственность для покрытия ущерба в связи с удалением затонувшего судна или предоставить иное финансовое обеспечение. Свидетельства о страховании каждого судна будет выдавать капитан морского порта, где регистрируются суда.

Как пояснил "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, сейчас законодательство в сфере торгового мореплавания не содержит прямых запретов на сознательное оставление затопленных судов в местах, где они потерпели крушение или были выброшены на отмель. То есть, у собственников нет безусловной обязанности поднимать со дна затонувшие суда. Так как затраты в этом случае слишком высоки, многим собственникам проще бросить свое имущество на дне.

Фото: iStock
Вопрос с подъемом затонувших судов на Дальнем Востоке решится до конца месяца

По словам эксперта, обязанность поднять судно у собственника возникает лишь в том случае, если затонувшее имущество создает угрозу безопасности мореплавания или причиняет ущерб морской среде загрязнением, либо препятствует рыболовству или деятельности порта. Но и эти правила часто не работают, так как отсутствует административная ответственность за невыполнение работ по подъему затонувшего судна.

Заставить собственников поднимать затонувшие суда призваны штрафы, сопоставимые с тем финансовым ущербом, если судно будут поднимать за государственный счет. К примеру, стоимость удаления затонувшего судна типа Волго-Балт, визуализированного и доступного с береговой черты, ориентировочно составит 23 млн рублей, что сопоставимо с предлагаемой административной ответственностью. Таким образом у владельца будет выбор либо платить штраф, либо самостоятельно поднимать и утилизировать судно, говорит Груздев.

Также предполагается установить штрафы до пятисот тысяч рублей за нарушения сроков подачи сообщения о затонувшем судне и уведомления о намерении приступить к его удалению. За нарушение сроков начала подъема судна штрафы составят от 300 тысяч до миллиона рублей для граждан и от трех до пяти миллионов рублей - для юридических лиц. Умышленное затопления судна предполагают наказывать штрафом до 20 млн рублей.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс Законопроекты и комментарии

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