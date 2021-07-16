S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении на сайте агентства.

"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный", - отмечается в материалах.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики

"Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых. По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса РФ, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - цитирует Силуанова "Интерфакс".