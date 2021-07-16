S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Новости

Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой 00:04
Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по Навальному 00:04
Кабмин разрешил переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США 16.07.2021
Адвокаты просят суд перевести Михаила Ефремова в колонию-поселение 16.07.2021
В Британии за два дня до снятия изоляции установлен антирекорд заражений 16.07.2021
Мировой круиз ценой в 73 тыс долларов распродан в США менее чем за 3 часа 16.07.2021
Фотограф Reuters убит талибами в Афганистане 16.07.2021
В Вооруженных силах более 17 тысяч человек прошли ревакцининацию 16.07.2021
Минобороны организовало выставку к 800-летию Александра Невского 16.07.2021
Федун предложил Тедеско на пост главного тренера сборной России 16.07.2021
Полиция Колумбии назвала имя человека, поручившего убить президента Гаити 16.07.2021
В Минске не сомневаются, что поддержка России перекроет последствия санкций 16.07.2021
Стамбул примет финал Лиги чемпионов 2023 года 16.07.2021
Дело петербургской турфирмы "Нева" дошло до суда 16.07.2021
Молодежная интеграция становится опорой Союзного государства 16.07.2021
Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке 16.07.2021
Рабочий тульского оружейного завода погиб при проверке ружья 16.07.2021
Главный наркополицейский Андрей Храпов назначен на должность замминистра МВД 16.07.2021
Проверки соблюдения антиковидных мер в кафе и ночных клубах Москвы после отмены QR-кодов не прекратятся 16.07.2021
У "Игры престолов" появится три анимационных спин-оффа 16.07.2021
WhatsApp за месяц заблокировал 2 млн аккаунтов в Индии за пересылку сообщений 16.07.2021
120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО 16.07.2021
В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения 16.07.2021
Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч 16.07.2021
Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание 16.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 23:41
Рубрика: Экономика

S&P подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

Текст: Юлия Акиньшина

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "ВВВ-/А-3" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении на сайте агентства.

"S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги России в иностранной валюте на уровне "BBB-/A-3" и долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "BBB/A-2". Прогноз по долгосрочным рейтингам - стабильный", - отмечается в материалах.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Агентство Fitch подтвердило рейтинг России со стабильным прогнозом

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, решение агентства S&P Global Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом рассматривается как еще одно подтверждение правильности проводимой правительством экономической политики

"Показательно, что агентство повысило свой прогноз в отношении роста российской экономики в текущем году до 3,7% годовых. По мнению аналитиков агентства, текущее состояние платежного баланса РФ, сбалансированное бюджетное планирование и действующий режим плавающего валютного курса обеспечивают достаточную устойчивость отечественной экономики перед лицом потенциальных внешних шоков", - цитирует Силуанова "Интерфакс".

Экономика Экономика Макроэкономика Правительство Минфин

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Появилось видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 под Томском
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае