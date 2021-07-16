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16.07.2021 10:20
Рубрика: Власть

Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет. Ранее документ автоматически становился недействительным, а граждане на период оформления нового получали временное удостоверение личности.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Постановление правительства исключает необходимость срочно менять паспорт после дня рождения. Документ будет оставаться действительным до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после достижения 20 и 45 лет.

Кроме того, до 90 дней продлен срок подачи документов на получение паспорта гражданина при достижении 14 лет.

Власть Право Личные документы Правительство Председатель Правительства Выдача российских паспортов

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