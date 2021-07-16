Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин продлил на 90 дней действие российских паспортов, подлежащих замене при достижении 20 и 45 лет. Ранее документ автоматически становился недействительным, а граждане на период оформления нового получали временное удостоверение личности.

Постановление правительства исключает необходимость срочно менять паспорт после дня рождения. Документ будет оставаться действительным до дня оформления нового, но не более чем 90 дней после достижения 20 и 45 лет.

Кроме того, до 90 дней продлен срок подачи документов на получение паспорта гражданина при достижении 14 лет.