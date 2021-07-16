Таинственные древние рисунки найдены в труднодоступном месте в Индии

В Индии археологи задокументировали десятки ранее неизвестных наскальных рисунков, возраст которых может варьироваться от 10 до 40 тысяч лет. Идентифицировать эти изображения пока не удалось.

Как сообщает The Indian Express, находка была сделана в труднодоступном месте на территории района Фаридабад в штате Харьяна. Первым рисунки заметил эколог-активист Сунил Харсана. Он обнаружил их в лесу на холме Мангарбани, где теперь располагается доисторический памятник.

О своей находке эколог сообщил археологам, которые снарядили специальную экспедицию. Они обследовали несколько участков. В результате был обнаружен кластер наскальных рисунков. Пока остается загадкой, что могли обозначать эти странные изображения.

Некоторые из них напоминают знаменитые трафареты - отпечатки руки, которые находили в доисторических пещерах в различных уголках мира. Другие рисунки, возможно, являются какими-то религиозными символами.

По словам Банани Бхаттачарья, заместителя директора Департамента археологии и музеев Харьяны, оценить возраст рисунков еще только предстоит. Ученые считают, что, по крайней мере, некоторые из них относятся к периоду раннего палеолита, их возраст может варьироваться от 10 до 40 тысяч лет.

Однако при проведении раскопок на доисторическом холме также были найдены многочисленные артефакты, в том числе каменные инструменты. Предварительный анализ показал, что возраст древнейших из них может достигать 100 тысяч лет.

"Но мы также нашли свидетельства более позднего проживания людей на этом месте, вплоть до VIII-IX веков нашей эры, - говорит Банани Бхаттачарья. - Это место может оказаться одним из крупнейших палеолитических памятников на Индийском субконтиненте, где в пещерах были обнаружены орудия каменного века".

Кстати, это первый подобный доисторический памятник, обнаруженный на территории штата Харьяна, равно как и наскальные рисунки такого возраста стали первыми, найденными здесь.