The Drive оценил конструкцию нового российского истребителя

Изучив первые фото нового российского истребителя, опубликованные Ростехом, авиационные эксперты The Drive пришли к неожиданному выводу. По их мнению, самолет, который покажут 20 июля, ведет родословную от МиГовского проекта советских времен.

На опубликованных снимках аэродромный тягач буксирует затянутый в черный чехол истребитель или его макет на стоянку аэродрома Жуковский, где 20 июля откроется МАКС-2021. По очертаниям под тканью можно определить некоторые ключевые особенности самолета: V-образные кили и среднее расположение крыла. Понять, один двигатель у машины или два, пока невозможно.

Издание предполагает, что новый самолет является потомком проекта легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС), разработка которого началась в КБ Микояна-Гуревича в конце 80-х годов. Истребитель создавался на замену МиГ-29, но в начале XXI века проект заморозили. Разработка МиГа проиграла в конкурсе, объявленном Минобороны для создания нового истребителя. Победил проект Сухого, ставший со временем Су-57.

Ожидается, что конструкторы новой машины воспользовались уроками, извлеченными из создания Су-57 и применили тот же сбалансированный подход к характеристикам малозаметности. В частности, V-образное хвостовое оперение хорошо для маневренности и скрытности в радиочастотном и ИК-диапазонах.

МАКС-2021 стал намного интереснее, резюмирует издание.