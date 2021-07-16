Убытки от мошенничества с онлайн-платежами превысят 206 млрд долларов

Новости

В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 15:59
Рубрика: Экономика

Убытки от мошенничества с онлайн-платежами превысят 206 млрд долларов

Текст: Юлия Акиньшина

Убытки продавцов от мошенничества с онлайн-платежами в совокупности превысят 206 млрд долларов к 2025 году. Об этом говорится в новом исследовании Juniper Research.

"Эта цифра почти в 10 раз превышает чистую прибыль Amazon в 2020 году", - говорится в материалах.

Фото: iStock
Мошенники усовершенствовали схему со звонками "сотрудников" банка

Одной из причин столь резкого увеличения случаев мошенничества стала пандемия, которая привела росту взломов учетных записей, а также связанных с ними платежных данных. В основном, мошенники нацелены на потребителей, поскольку те всё чаще обращаются к электронной коммерции, и на продавцов, уделяющих недостаточно внимания вопросам безопасности.

При этом, согласно исследованию, расходы на сервисы платформ для обнаружения и предотвращения мошенничества в мире превысят 11,8 млрд долларов в 2025 году по сравнению с 9,3 млрд долларов в 2021 году.

Экономика Экономика Финансы

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае