Убытки от мошенничества с онлайн-платежами превысят 206 млрд долларов

Убытки продавцов от мошенничества с онлайн-платежами в совокупности превысят 206 млрд долларов к 2025 году. Об этом говорится в новом исследовании Juniper Research.

"Эта цифра почти в 10 раз превышает чистую прибыль Amazon в 2020 году", - говорится в материалах.

Одной из причин столь резкого увеличения случаев мошенничества стала пандемия, которая привела росту взломов учетных записей, а также связанных с ними платежных данных. В основном, мошенники нацелены на потребителей, поскольку те всё чаще обращаются к электронной коммерции, и на продавцов, уделяющих недостаточно внимания вопросам безопасности.

При этом, согласно исследованию, расходы на сервисы платформ для обнаружения и предотвращения мошенничества в мире превысят 11,8 млрд долларов в 2025 году по сравнению с 9,3 млрд долларов в 2021 году.