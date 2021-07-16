Медики: Каждый второй случай COVID-19 сопровождается осложнениями

Примерно у половины пациентов, попадающих в больницы с COVID-19, фиксируются серьезные осложнения. Об этом заявили медики, наблюдавшие за состоянием 70 тысяч британцев, заразившихся коронавирусом. Причем, в тяжелой форме заболевание протекало даже у молодых людей и граждан без хронических заболеваний, подчеркивается в статье, опубликованной в журнале Lancet.

Коронавирус поражает не только легкие человека. Страдают почки, сердце, кровеносные сосуды. Часто бывают нарушения в работе пищеварительной системы. SARS-CoV-2 также сказывается и на работе мозга. В частности, пациенты жаловались на ухудшение памяти и снижение умственных способностей.

Многие из этих осложнений сохраняются на протяжении как минимум нескольких месяцев после выздоровления, заявил профессор Ливерпульского университета Юэн Харрисон (цитата по ТАСС).