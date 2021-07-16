Ученые назвали помогающую похудеть приправу

Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь скинуть лишний вес, пишет Express.

Эффективность приправы подтвердил эксперимент, в котором участвовали добровольцы. Части мужчин и женщин с лишним весом исследователи предложили добавить в свой рацион соевую пасту, а остальным участникам группы досталось плацебо.

Через 12 недель все, кто действительно употреблял приправу твенджан, заметно похудели, пишет РИА Новости. Ежедневный прием десяти граммов твенджана помогает сделать талию стройнее, отмечают специалисты. А со снижением веса уменьшаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.