В Бельгии сильнейшее за 20 лет наводнение унесло жизни 11 человек

До 11 человек увеличилось число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим по меньшей мере за последние 20 лет. Об этом сообщает телеканал RTBF, ссылаясь на данные властей. Пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке.

Наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось в ночь на четверг в результате мощных ливневых дождей, пишет ТАСС. Затоплены несколько десятков населенных пунктов, особенно пострадали провинция Льеж, Лимбург и предгорья Арденн. Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Грязевые потоки разрушили более 20 домов.

Крупнейшая река Бельгии Мез вышла из берегов, подтопив центры двух самых крупных городов Валлонии - Льежа и Намюра. Местные власти призвали жителей первых этажей самостоятельно эвакуироваться или провести эту ночь у соседей на верхних этажах. Эвакуация также объявлена в большинстве населенных пунктов вдоль реки.

Расположенная на берегу реки крупнейшая в Бельгии атомная электростанция "Тианж" продолжает работу, однако ее персонал внимательно следит за развитием ситуации. Электроснабжение на юге страны частично нарушено, парализовано железнодорожное сообщение, блокирован ряд автомобильных дорог.