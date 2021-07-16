В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека

Число жертв сильных наводнений в Бельгии выросло до 22 человек, еще более 10 человек числятся пропавшими без вести.

По сообщениям телерадиокомпании RTBF, больше всего от стихии пострадал южный регион страны - Валлония.

В настоящее время без электричества остаются более 20 тысяч человек. Потоки воды сносят автомобили, движение поездов осуществляется с задержками.

Спасатели проводят эвакуацию жителей из пострадавших районов страны.

Между тем в соседней Германии от обрушившейся стихии погибли более 100 человек.