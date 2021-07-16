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Рубрика: В мире

В Британии за два дня до снятия изоляции установлен антирекорд заражений

Текст: Максим Макарычев
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein
Лондон. Фото: AP Photo/Frank Augstein

Ежедневное количество заражений в Британии впервые за последние полгода превысило отметку в 50 тысяч за два дня до ослабления ограничительных мер в отношении пандемии коронавируса. Главный медицинский советник британского правительства Крис Уитти предупредил, что количество людей, госпитализированных с COVID-19, может оказаться "весьма пугающим" в течение нескольких недель, сообщает Associated Press.

Фото: Alberto Pezzali/AP
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По данным британского правительства, 51 870 подтвержденных лабораторных случаев в пятницу является самым высоким показателем с середины января. В последние недели резко возросло количество инфекций, в основном среди непривитых молодых людей, в результате гораздо более заразного "дельта"-варианта и ослабления ограничительных мер, которые правительство Бориса Джонсона планирует окончательно снять в ближайший понедельник, 19 июля. Данные правительства в пятницу показали, что 3964 человека были госпитализированы с COVID-19, это больше всего с конца марта. Хотя в последние недели это число неуклонно росло, оно остается намного ниже, чем в январе, когда в британских больницах было около 40 тысяч пациентов с COVID-19.

Наряду с увеличением числа госпитализаций, ежедневная смертность от вирусов возросла до уровней, которые не наблюдались с марта. Еще 49 летальных исходов, связанных с вирусом, были зарегистрированы в пятницу, в результате чего их общее количество в Британии за время пандемии достигло 128 642, что является седьмым по величине показателем в мире. Уитти предупредил, что количество госпитализированных пациентов с COVID-19 удваивается примерно каждые три недели и может достичь "довольно пугающих цифр", если текущая тенденция сохранится.

Несмотря на рост случаев заражения и предупреждения экспертов и оппозиции, британское правительство планирует снять все оставшиеся юридические ограничения на социальные контакты в Англии в понедельник и отказаться от руководящих принципов социального дистанцирования, а также от законодательного требования для людей носить маски в большинстве помещений, включая магазины, поезда, автобусы и метро. В кабинете министров Джонсона надеются, что быстрое внедрение вакцин позволит сдержать рост числа людей, серьезно заболевших COVID-19. Джонсон пока безуспешно пытается обуздать нахлынувшую на некоторых британцев эйфорию по поводу отмены ограничений, которая наблюдается в социальных сетях, где 19 июля называется "днем свободы". Британский премьер призвал сограждан "сохранять бдительность при встречах с другими людьми и продолжать носить маски в закрытых или многолюдных местах". Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия - предпринимают более осторожные шаги по выходу из изоляции.

Позиция официального Лондона в части снятия ограничений в Англии была раскритикована некоторыми ведущими учеными на недавнем экстренном международном саммите по коронавирусу и охарактеризована как "безрассудная". Группа, в которую входят советники правительств Италии, Новой Зеландии и Тайваня предупредила Лондон о глобальных последствиях, которые позволяют дельта-варианту быстро распространиться среди британского населения. Ученые пояснили, что сочетание повышенного уровня инфицирования и высокого уровня вакцинации "создает условия, при которых наиболее вероятно появление иммунного ускользающего варианта".

Фото: Martin Ricket / PA via AP
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Один из критиков резкого снятия ограничительных мер, доктор Уильям Хазелтайн из нью-йоркского аналитического центра Access Health International, пошел дальше, назвав эту стратегию британского правительства "убийственной" и "бессовестной". Семьи, представляющие многих из тех, кто умер от COVID-19 в Альбионе, также присоединились к критике плана, разработанного консервативным правительством премьер-министра Бориса Джонсона. "Подавляющее большинство ученых согласны с тем, что снятие ограничений в понедельник будет катастрофой, и семьи погибших не понаслышке знают, насколько трагичными могут быть последствия слишком раннего разблокирования, - сказал Джо Гудман, соучредитель организации родственников жертв коронавирусной инфекции. - Есть реальное опасение, что в очередной раз мышление правительства определяется популярностью, а не интересами страны".

Пока количество людей в больницах Великобритании с вирусными заболеваниями и впоследствии умирающих остается относительно низким по сравнению с пиком второй волны пандемии, наблюдавшейся ранее в этом году. С учетом прогнозов экспертов, что этим летом число ежедневных инфекций может вырасти до более чем 100 тысяч, беспокойство в отношении новой, масштабной волны пандемии в Британии растет стремительными темпами. Уитти заявил на вебинаре, организованном Лондонским музеем науки поздно вечером в четверг, что Британия "еще не вышла из леса". "Я не думаю, что мы должны недооценивать тот факт, что мы можем снова оказаться в беде на удивление быстро", - сказал Уитти. Увеличение числа случаев заражения, отмечают эксперты, неминуемо приведет к тому, что большему количеству людей потребуется медицинская помощь, даже несмотря на то, что внедрение вакцины помогло построить "стену иммунитета" вокруг тех, кого считают наиболее уязвимыми в плане заражения. Более двух третей взрослых британцев по состоянию на пятницу имеют обе дозы вакцины, и почти 88 процентов граждан страны получили одну дозу вакцины.

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