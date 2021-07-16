В ФАС установили цену на "Спутник Лайт"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зарегистрировала цены на новые упаковки вакцин "Спутник Лайт" (однокомпонентная) и "Спутник V" (двухкомпонентная). Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник Лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно", - говорится в сообщении.

Ранее служба уже установила, что максимальная цена одной дозы "Спутник Лайт" составляет 342 рубля 36 копеек без учета НДС, а "Спутник V" - 866 рублей 81 копейка без учета НДС.

В России введены в оборот 4 отечественные вакцины, предназначенные для профилактики коронавирусной инфекции.