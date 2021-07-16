В Голливуде полицейские застрелили мужчину "вооруженного" муляжом пистолета

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) полицейский застрелил мужчину с муляжом пистолета в руках. Инцидент произошел в четверг на Голливудском бульваре.

Как сообщается в Twitter полиции, было получено от граждан несколько сообщений о вооруженном пистолетом мужчине, сообщает ТАСС. По прибытии на место полицейские заметили подходящего под описание человека. Один из стражей порядка открыл огонь и ранил подозреваемого. От полученных ранений он скончался в больнице. При мужчине был обнаружен муляж пистолета.

Отмечается, в результате стрельбы пострадала еще одна женщина, она также была госпитализирована. Сейчас полицейские опрашивают свидетелей инцидента.