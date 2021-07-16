В Японии гроздь винограда продали за 12,7 тысячи долларов

Гроздь винограда редкого сорта "Римский рубин" ушла с молотка на аукционе в японском городе Канадзава за рекордные 1,4 миллиона иен (12,7 тыс. долларов по текущему курсу). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Покупателем стал владелец сети японских супермаркетов на Тайване. Сорт "Римский рубин" японские селекционеры вывели в 2008 году. Его алые покрытые тонкой кожицей ягоды сопоставимы по размерам с шарами для пинг-понга. Согласно стандартам, доля сахара должна составлять не менее 18% от содержимого плодов элитного винограда, пишет ТАСС.

В Японии очень высоко ценятся некоторые сорта фруктов и ягод, стоимость которых часто превышает несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов.