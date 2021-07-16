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16.07.2021 06:44
Рубрика: В мире

В Японии гроздь винограда продали за 12,7 тысячи долларов

Гроздь винограда редкого сорта "Римский рубин" ушла с молотка на аукционе в японском городе Канадзава за рекордные 1,4 миллиона иен (12,7 тыс. долларов по текущему курсу). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Фото: iStock
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Покупателем стал владелец сети японских супермаркетов на Тайване. Сорт "Римский рубин" японские селекционеры вывели в 2008 году. Его алые покрытые тонкой кожицей ягоды сопоставимы по размерам с шарами для пинг-понга. Согласно стандартам, доля сахара должна составлять не менее 18% от содержимого плодов элитного винограда, пишет ТАСС.

В Японии очень высоко ценятся некоторые сорта фруктов и ягод, стоимость которых часто превышает несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов.

В мире Восточная Азия Япония

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