В iOS 15 появятся новые эмодзи

В эту субботу, 17 июля, будет Всемирный день эмодзи. Компания Apple в честь праздника подготовила новые анимированные смайлики, которые доступны в публичной бета-версии iOS 15, сообщается в пресс-релизе.

Анимированный смайлик (Memoji) можно будет одеть в любой из 40 вариантов одежды в зависимости от стиля, настроения и времени года. Для каждого из них доступно до трех разных цветов. Чтобы продемонстрировать выбранную одежду, используйте выразительные стикеры Memoji с изображением по пояс.

Пользователи смогут украсить своего персонажа разноцветными головными уборами, поддержать свою любимую спортивную команду. Кроме того, появятся новые варианты очков - в форме сердца, звезд или в стиле ретро. Можно также выбрать цвет оправы и линз. Кроме того, появилась возможность выбрать разный цвет для правого и левого глаза.

Компания напоминает, что релиз iOS 15 состоится уже этой осенью. Обновление будет бесплатным.