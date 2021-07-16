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В iOS 15 появятся новые эмодзи

Текст:   Иван Черноусов
16.07.2021,  
12:59
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В эту субботу, 17 июля, будет Всемирный день эмодзи. Компания Apple в честь праздника подготовила новые анимированные смайлики, которые доступны в публичной бета-версии iOS 15, сообщается в пресс-релизе.

Для эксклюзивных функций iOS 15 потребуется новый iPhone

Анимированный смайлик (Memoji) можно будет одеть в любой из 40 вариантов одежды в зависимости от стиля, настроения и времени года. Для каждого из них доступно до трех разных цветов. Чтобы продемонстрировать выбранную одежду, используйте выразительные стикеры Memoji с изображением по пояс.

Пользователи смогут украсить своего персонажа разноцветными головными уборами, поддержать свою любимую спортивную команду. Кроме того, появятся новые варианты очков - в форме сердца, звезд или в стиле ретро. Можно также выбрать цвет оправы и линз. Кроме того, появилась возможность выбрать разный цвет для правого и левого глаза.

Компания напоминает, что релиз iOS 15 состоится уже этой осенью. Обновление будет бесплатным.