В Китае детей из "непривитых" семей не пустят в школы

Власти некоторых китайских провинций не будут пускать за парты школьников, чьи члены семьи не успеют к началу учебного года привиться от коронавируса.

"В целях усиления профилактики и борьбы с эпидемией… члены семей учащихся на всех этапах (детский сад, начальная школа, средняя школа), которые отвечают требованиям для прививки, должны завершить прививку к началу учебного года… если вакцинация не была завершена, прием в школу приостанавливается", - говорится в заявлении властей города Бейлиу провинции Гуанси.

Как сообщает BBC, некоторые другие провинции, к примеру, Цзянси и Хэнань, издали аналогичные директивы. А власти провинции Хэбэй заявили, что школьники в возрасте от 12 до 17 лет смогут вернуться за парты, только если сами будут полностью вакцинированы.

Тем временем власти провинции Шэньси объявили, что разрешат посещать общественные места - к примеру, больницы, супермаркеты, отели, рестораны и развлекательные заведения, - только тем, кто сделал прививку от коронавируса.