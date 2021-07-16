В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров

В МЧС разрабатывают законопроект, согласно которому все социально значимые объекты должны быть оборудованы специальными умными приборами, предотвращающими короткое замыкание в проводке. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной совершенствованию работы надзорных органов, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Речь о технической новинке, которую генерал МЧС окрестил аббревиатурой УЗИС. Это устройство от искрения и дугового пробоя. Как известно, большое количество возгорания в зданиях, особенно ветхих, происходит из-за неисправности проводки, перепадов напряжения и перегрузки сетей. Сам прибор Ринат Еникеев не показал, но сообщил, что он должен подключаться к внутренней сети каждого объекта и путем выравнивания сопротивлений предотвращать искрение и в конечном итоге возгорание.

Программа должна быть федеральной. На нее должны быть выделены деньги, поэтому вначале этот шаг должен быть одобрен законодательно. По словам Рината Еникеева, текст законопроекта вскоре будет выложен на портале правовой информации Регулейшн для обсуждения.