В МИД ответили на слова Борреля об "общей ответственности" по Афганистану

Сначала страны Запада создают проблему в Афганистане, а затем пытаются найти ответственных, взывая к коллективным усилиям по решению данной проблемы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Одной из доминирующих тем на конференции стала тема Афганистана и того, "что с ним сотворили США, предательски бросив в сложнейший момент его истории", отметила дипломат. Боррель как раз представлял те страны, которые вместе с Соединенными Штатами "наводили порядок" в Афганистане последние 20 лет.

"И что вы думаете, он сказал? - пишет Мария Захарова в своем Telegram-канале. - Сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям".