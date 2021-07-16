В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы

Минобрнауки опубликовало проект приказа о внесении изменений в порядок приема в вузы.

В нем, например, абитуриентам разрешается при подаче заявления о приеме через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" не прикладывать скан документа о предыдущем образовании, а просто вписать информацию о нем.

Есть и другие изменения. Так, в качестве результата вступительного испытания может быть засчитан наиболее высокий из результатов - по ЕГЭ, общеобразовательному вступительному испытанию, проводимому вузом, или вступительному испытанию на базе профобразования.

Кроме того, предлагается увеличить период основного этапа зачисления: с 3 по 9 августа. По действующим пока нормам приказы о зачислении вузы издают 6 августа.