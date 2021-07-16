В Минпромторге назвали три причины резкого подорожания бананов

Цена на бананы выросла до пятилетнего максимума из-за нескольких причин: традиционный стабильный спрос россиян, валютная составляющая и снижение поставок из Эквадора из-за неурожая, пояснили "РГ" в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что торговые сети лишь транслируют цену на полку. При этом, по данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сейчас средняя цена в крупнейших торговых сетях несколько ниже и составляет 61,3 рубля за килограмм.

О резком подорожании бананов сообщил ранее РБК. Основной поставщик бананов в Россию - Эквадор. По информации издания, в числе причин роста цен - неблагоприятная погода, пандемия, протесты и извержения вулкана в стране, а также грибковое заболевание, которое грозит уничтожить все плантации.

По данным компании IndexBox, бананы - самый востребованный фрукт в мире. А поскольку численность населения растет, это стимулирует рост рынка. Но в прошлом году на фоне пандемии наблюдались сбои в цепочке поставок. Это и привело к росту цен. При этом в России бананы подорожали быстрее. "В первом квартале 2021 года цены выросли в полтора раза по сравнению с предыдущим годом из-за сочетания факторов стабильного спроса внутри страны, ослабления рубля и локального дефицита поставок из Эквадора", - поясняют в компании.

По данным Центра экономического прогнозирования (ЦЭП), цены на бананы обычно на 20-25% меньше, чем на самые популярные фрукты в России - яблоки и апельсины. При этом Россия занимает третье место по импорту бананов после США и КНР.

Бананы поставляют в основном морским транспортом. А стоимость фрахта во всем мире существенно выросла в цене, что также может быть причиной роста цен на бананы, предполагает руководитель ЦЭП Дарья Снитко.

В конце июня в ходе прямой линии у президента России Владимира Путина спросили, почему в магазинах бананы из Эквадора стоят дешевле, чем морковь из России: бананы стоят 78 рублей за килограмм, а морковь - 110 рублей за килограмм. Президент объяснил это тем, что рост цен на продовольствие - общемировой тренд. Кроме того, в этом году своей моркови было недостаточно и пришлось завезти импортную.