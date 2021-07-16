В Минске не сомневаются, что поддержка России перекроет последствия санкций

Минск и Москва, убежден премьер-министр Беларуси Роман Головченко, "способны совместно противостоять любому санкционному давлению". Свою позицию он подтвердил 16 июля во время рабочей поездки в Витебскую область, передает БЕЛТА. Глава белорусского правительства дал понять, что работа над совместным планом двух братских стран против западных санкций уже началась. "Об этом очень подробно говорили президенты в ходе встречи в Санкт-Петербурге. И дали соответствующие поручения своим правительствам", - уточнил он.

Правда, раскрывать суть плана он не стал, аргументировав это тем, что речь идет об очень чувствительной теме. "За нами слишком много наблюдают - те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления", - заявил глава исполнительной власти, добавив, что Россия тоже подвергается этому давлению.

Но в целом направления совместной работы, по его словам, включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки со стороны Российской Федерации. "Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка Москвы полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит", - резонно заметил Головченко, добавив при этом, что стороны в данной ситуации работают "на взаимовыгодных условиях".