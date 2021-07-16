В пиковые дни от коронавируса прививается до 1 млн человек в сутки

Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, в пиковые дни прививки делают до 1 млн человек в сутки. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Каждую неделю видим прирост. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1 млн человек в сутки", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу, добавил глава Минздрава.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак.