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16.07.2021 21:41
Рубрика: Общество

В пиковые дни от коронавируса прививается до 1 млн человек в сутки

Текст: Юлия Акиньшина
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Темпы вакцинации от коронавируса в России растут, в пиковые дни прививки делают до 1 млн человек в сутки. Об этом в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Каждую неделю видим прирост. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1 млн человек в сутки", - сказал Мурашко.

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Глава Минздрава напомнил, что в период высокого риска заразиться повторять вакцинацию необходимо через полгода после первых прививок или перенесенного заболевания. Для ревакцинации подходят все разрешенные в России препараты, конкретный выбор лучше доверить врачу, добавил глава Минздрава.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцинация от коронавируса

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