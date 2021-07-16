В Роспотребнадзоре рассказали, когда снизится заболеваемость COVID-19

В Роспотребнадзоре не исключили, что снижение заболеваемости коронавирусом можно ждать к сентябрю, если все пойдет по классическому сценарию.

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он пояснил, что обычно рост заболеваемости коронавирусом наблюдается первые полтора-два месяца, затем ситуация стабилизируется, после чего число заболевших начинает снижаться.

"Но не всегда все бывает предсказуемо. До недавнего времени мы считали что коронавирус - это сезонная инфекция. Но вот летний подъем абсолютно изменил наши представления об этом вирусе", - сказал эпидемиолог.

Он напомнил, что нынешний очередной рост заболеваемости коронавирусом произошел из-за смены штамма. То есть - вирус эволюционирует, чтобы получить максимальную возможность распространяться среди людей, поэтому стал более заразным. При этом люди устали от ограничительных мероприятий. По словам Горелова, единственной возможностью остановить распространение коронавируса остается вакцинация.