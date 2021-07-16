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16.07.2021 13:15
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда снизится заболеваемость COVID-19

Текст: Елена Манукиян
В Роспотребнадзоре не исключили, что снижение заболеваемости коронавирусом можно ждать к сентябрю, если все пойдет по классическому сценарию.
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Он пояснил, что обычно рост заболеваемости коронавирусом наблюдается первые полтора-два месяца, затем ситуация стабилизируется, после чего число заболевших начинает снижаться.

"Но не всегда все бывает предсказуемо. До недавнего времени мы считали что коронавирус - это сезонная инфекция. Но вот летний подъем абсолютно изменил наши представления об этом вирусе", - сказал эпидемиолог.

Он напомнил, что нынешний очередной рост заболеваемости коронавирусом произошел из-за смены штамма. То есть - вирус эволюционирует, чтобы получить максимальную возможность распространяться среди людей, поэтому стал более заразным. При этом люди устали от ограничительных мероприятий. По словам Горелова, единственной возможностью остановить распространение коронавируса остается вакцинация.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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