В России завершился весенний призыв на военную службу

В Минобороны РФ подводят итоги завершившегося весеннего призыва на военную службу. В третий раз эту кампанию проводили в условиях пандемии коронавируса, и в третий раз ответственным за пополнение солдатского строя в силовых министерствах и ведомствах России удалось не только выполнить план набора призывников, но и не допустить в строй граждан, инфицированных Covid-19.

Как и предписывалось указом президента страны, с апреля по середину июля на службу в воинские части и формирования направили свыше 134 тысяч человек. Ровно год назад этот показатель был на тысячу больше. Сокращение призывного набора в Минобороны России связывают, прежде всего, с дальнейшей профессионализацией армии и флота. К примеру, матросские и старшинские должности на подводных лодках комплектуют исключительно контрактниками. В других видах и родах войск их, как правило, назначают на посты младшего комсостава. Профи - первые кандидаты на должности, связанные с обслуживанием и эксплуатацией высокотехнологичной военной техники и вооружения.

В конце прошлого года статс-секретарь Минобороны Николай Панков так сказал о "контрактных" планах ведомства: "Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков". По его словам, за восемь лет численность профи в армии и на флоте военнослужащих выросла более чем в два раза. "Эта категория военнослужащих в настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников в 1,8 раза превышает численность призывников", - уточнил тогда Панков.

Впрочем, полностью отказываться от призывной практики генералы пока не собираются. Армейскую службу они расценивают, как хорошую жизненную школу для нашей молодежи и верный способ подготовки квалифицированного кадрового резерва. Не планируют в Минобороны и менять срок призывной службы - она, как и прежде, ограничится 12 месяцами.

Завершившийся весенний набор молодых солдат в армию и другие силовые министерства и ведомства, где законом предусмотрена военная служба, прошел в 83 субъектах РФ. В войска не призывали жителей Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия здесь проводятся только осенью.

Напомним, что в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации - Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе - парней призывают в армию один раз в год - с 1 мая по 15 июля. И набор молодых солдат этой весной и летом там состоялся.

Причем, как и в прошлом году, он был организован с соблюдением жестких санитарных мер. Всех новобранцев перед отправкой на службу обязательно проверяли на наличие коронавируса. Как показали предыдущие призывные кампании, дело это не лишнее. По данным Генштаба, весной и летом 2020-го медики при освидетельствовании молодых людей в военкоматах выявили более 1,5 тысячи зараженных COVID-19. Еще 7,2 тысячи парней оказались так называемыми контактными лицами. Они встречались с инфицированными ковидом, после чего были обязаны какое-то время провести в изоляции. В армию их, разумеется, не отправили.

Выработанный в прошлом году алгоритм работы с призывниками в условиях пандемии успешно использовали нынешней весной и летом. Известно, что призывников в военкоматы заблаговременно не вызывали. Беседы с ними для уточнения личных данных сотрудники комиссариатов вели по телефонам и средствам видеосвязи. В ходе такого общения парням сообщали дату и время явки в военкомат на медицинское освидетельствование. Их также информировали о порядке и сроках работы призывных комиссий.

Известно, что барьерный контроль и тестирование призывников сделали свое дело: более 3,5 тысячи молодых людей на службу этой весной и летом не отправили - у них своевременно выявили новую коронавирусную инфекцию.

Известны и результаты весеннего призыва-2021 по видам и родам войск, а также военным округам. К примеру, на комплектование соединений и частей Ракетных войск стратегического назначения прибыли более 8500 молодых солдат. "Свыше 2500 призывников направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН. Призвано более 2500 человек, прошедших обучение в системе начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и др.", - сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

А вот информация из Центрального военного округа. "Задание на призыв, установленное Генеральным штабом Вооруженных сил РФ, выполнено своевременно и в полном объеме, несмотря на то, что мероприятия проводились в сложных эпидемиологических условиях. В Вооруженные силы РФ с территории регионов дислокации ЦВО призвано более 52 тыс. молодых людей", - сообщил сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО Александр Линьков.

В пресс-службе округа ЦВО уточнили, что для доставки призывников привлекалось 14 воинских эшелонов, около 20 самолетов, а также автомобильный транспорт, прошедший специальную обработку. Будущие солдаты на сборных пунктах сдали тесты на коронавирус и отправлялись к местам службы только при отрицательных результатах.

"Этой весной около 140 молодых ученых, призванных из регионов ЦВО, направлены для прохождения службы в научные подразделения Министерства обороны РФ, из которых не менее половины - в военный инновационный технополис "ЭРА". Также около 150 юношей, отобранных из регионов Урала, Сибири и Поволжья, будут выполнять свой конституционный долг по защите Родины в составе президентского полка ФСО России", - отметили в военном округе.