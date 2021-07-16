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16.07.2021 19:16
Рубрика: Культура

В Твери открыли памятник Андрею Дементьеву

Текст: Павел Басинский
В Твери в день рождения поэта и автора многих ставшими народными песен Андрея Дементьева на пересечении улицы его имени и набережной Степана Разина был открыт его памятник.

Памятник установлен на берегу Волги, где любил часто бывать поэт, уроженец города Твери. Автор памятника - знаменитый российский скульптор Андрей Ковальчук, известный такими своими работами, как памятники князю Михаилу Тверскому в Твери, святым Кириллу и Мефодию и Александру Солженицыну в Москве и многих других.

Скульптура представляет собой четырехметровую фигуру молодого поэта, смотрящего на Волгу. За спиной развевающийся, как парус, пиджак. Рубашка распахнута. Рядом книги, на белых страницах которых стихи поэта.

Волга - исток творчества Андрея Дементьева. Он писал:

А я без Волги просто не могу,

Мне по душе и тишь ее, и гам,

Куда б меня судьба не заносила,

Я возвращаюсь к волжским берегам,

Откуда начинается Россия.

На открытии были зачитаны приветственные слова от президента РФ Владимира Путина и министра культуры Ольги Любимовой.

Учреждена премия имени Андрея Дементьева

Открыть памятник поэту при большом стечении жителей Твери собрались его друзья: певец Лев Лещенко, телеведущая Ангелина Вовк, писатель и драматург Юрий Поляков, поэт и песенник Симон Осиашвили.

Лев Лещенко исполнил знаменитую песню на стихи Андрея Дементьева и музыку Евгения Мартынова "Отчий дом". Теплые слова об Андрее Дементьеве произнес президент Российского Книжного союза Сергей Степашин. "Очень непривычно видеть Андрея Дмитриевича в бронзе, - сказал он. - Настолько это был живой, искренний, непосредственный человек".

Своими воспоминаниями об Андрее Дементьеве поделилась его вдова, писатель, руководитель тверского Дома поэзии Анна Пугач-Дементьева.

Выступили представители тверской власти.

Свои стихи читали лауреаты Всероссийского конкурса "Зеленый листок", созданного Андреем Дементьевым, Александр Лошкарев и Варвара Заборцева.

Все выступавшие выразили уверенность, что этот памятник на красивом берегу Волги в самом центре Твери станет главным местом культурных встреч жителей города.

Справка "РГ"

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Калинине (ныне Тверь) в семье уроженца тверской деревни, ученого агронома. Учился в Тверском педагогическим институте и Литературном институте имени А.М. Горького. До переезда в Москву работал в тверских газетах и на радио. С 1981 по 1992 годы возглавлял один из самых популярных литературных журналов "Юность". Андрей Дементьев - автор более пятидесяти поэтических книг и текстов многих популярных песен, таких, как "Лебединая верность", "Аленушка", "Баллада о матери", "Я тебя рисую", музыку к которым писали знаменитые композиторы Арно Бабаджанян, Раймонд Паулз, Оскар Фельцман, Давид Тухманов и другие.

В 2013 году Андрей Дементьев основал в Твери единственный в мире Дом поэзии. На радио "Россия" много лет вел авторскую передачу "Виражи времени". Кстати

Памятники поэтам в России не открывали последние тридцать лет.

Культура Литература Литература с Павлом Басинским РГ-Фото

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