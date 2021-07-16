Valve анонсировала портативную игровую консоль

Steam Deck представляет собой портативный компьютер, который можно использовать где угодно. Основное предназначение устройства - запуск игр из библиотеки Steam. Разработчики обещают, что на Steam Deck пойдет любая игра из цифрового магазина.

Устройство оснащено чипом от AMD, частота процессора - 2,4-3,5 ГГц. В качестве графического процессора выступает RDNA2, его частота - 1,0-1,6 ГГц. Объем оперативной памяти - 16 Гб.

Диагональ дисплея портативной консоли - 7 дюймов, разрешение 1280 × 800 пикселей, а частота обновления экрана - 60 Гц. Гаджет работает на собственной операционной системе от Valve - SteamOS 3.0.

Steam Deck получил два полноразмерных стика емкостными датчиками, трекпадами с тактильной отдачей. Кроме того, присутствуют кнопки A B X Y, хорошо знакомые фанатам Xbox. Устройство получило встроенный гироскоп.

Ожидается, что консоль сможет проработать на одном заряде аккумулятора от двух до восьми часов - видимо, все зависит от количества ресурсов, потребляемых той или иной игрой.

Всего покупателям на выбор доступны 3 варианта - с накопителем на 64 Гб за 399 долларов, 256 Гб с чехлом и эксклюзивным набором профиля сообщества Steam за 529 долларов и 512 Гб с более быстрым SSD, эксклюзивным чехлом, антибликовым стеклом и набором профиля сообщества Steam за 649 долларов.

Будет ли устройство продаваться в России пока не известно - при попытке зарезервировать его на официальном сайте возникает ошибка.