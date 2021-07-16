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16.07.2021 06:08
Рубрика: Общество

"Важнее нет ничего": Профессор назвал необходимый продукт для мужчин

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал о самом полезном продукте.

Когда диетологи говорят о необходимости в рационе белков, жиров, углеводов, на первое место они ставят белки, отметил доктор.

Фото: iStock
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"Важнее белка нет ничего. На втором месте жиры. Например, мужские половые гормоны состоят из натуральных природных животных жиров. И если мужчина недополучает этих животных жиров, потому что его жена кормит оливковым маслом, то он будет и мужчина никакой", - отметил врач в интервью на YouTube, посоветовав женщинам не лишать своих вторых половин возможности съесть сало или порцию свинины.

Также по словам Алексея Ковалькова крайне важно, чтобы в рационе вместе с белками присутствовала и клетчатка, так как зачастую один продукт должным образом не усваивается без другого. Например, идеальное сочетание - мясо с овощами. По словам диетолога, такое блюдо можно себе позволить и на ужин.

"Желательно сырые овощи. Потому что при термообработке разрушается ценная клетчатка", - уточнил врач.

Он отметил, что поздно вечером стоит убрать молочные и кисломолочные продукты (есть мнение, что незадолго до сна можно без вреда для фигуры выпить стакан молока или кефира).

"Выпивая стакан молока на ночь, вы получаете 1,5 чайной ложки лактозы - молочного сахара, связанного с выбросом инсулина", - пояснил Алексей Ковальков.

Наука Общество Здоровье

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