Верховный суд разъяснил, как наказывать за снятие денег с чужой карты

Новости

Власти бразильской столицы вернут на трибуны только привитых болельщиков 02:39
В Бельгии сильнейшее за 20 лет наводнение унесло жизни 11 человек 02:37
Медики: Каждый второй случай COVID-19 сопровождается осложнениями 02:10
Байден: Отправка войск США в Гаити не стоит в повестке дня 02:05
Жителей Лос-Анджелеса вновь обяжут носить маски в помещениях 02:04
Меркель предположила, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера 01:45
Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2" 01:42
Гонконг ужесточил правила въезда для прибывающих из России 01:30
На западе Германии после наводнения пропали более 1,3 тысячи человек 00:54
Посетивший Москву Керри назвал небывалую жару частью его плана 00:51
Джонсон направит 50 млн фунтов стерлингов на создание футбольных полей 00:41
ОКБ: В июне средний чек ипотечного кредита в РФ вырос почти на 5% 00:33
Николай Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия 00:32
Минобороны: За неделю 49 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 00:24
Владимир Путин поздравил "Славянский базар" с юбилеем 15.07.2021
Ученые назвали продукты, в которых витамина С больше, чем в апельсине 15.07.2021
На Украине при взрыве гранаты пострадали шесть человек 15.07.2021
Кабмин выделит 5,4 млрд рублей на исследовательские центры в сфере ИИ 15.07.2021
В США выходит скандальная книга о правлении Трампа 15.07.2021
Ученые создали наноловушку для вирусов 15.07.2021
Лукашенко открыл XXX фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" 15.07.2021
Росстат зафиксировал подорожание дизельного топлива на 11 копеек 15.07.2021
Запад США и Канада готовятся к новой волне аномальной жары 15.07.2021
Представители президентов РФ и США обсудили проблемы изменения климата 15.07.2021
18-летний подросток полетит в космос с Джеффом Безосом 15.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 01:35
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разъяснил, как наказывать за снятие денег с чужой карты

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 159(8510)
Даже если у вас есть ключ (пин-код) от карты, где деньги лежат, восполь-зоваться им нельзя. Фото: weerapatkiatdumrong / istock Даже если у вас есть ключ (пин-код) от карты, где деньги лежат, восполь-зоваться им нельзя. Фото: weerapatkiatdumrong / istock
Даже если у вас есть ключ (пин-код) от карты, где деньги лежат, восполь-зоваться им нельзя. Фото: weerapatkiatdumrong / istock

Пленум Верховного суда России разъяснил, как наказывать за снятие без спроса денег с чужих банковских карт и электронных счетов. Документ публикует сегодня "Российская газета".

Главный момент: "облегчить" в банкомате чужую карту без разрешения является не просто кражей, а крупной кражей. Независимо от суммы. Наказание за это полагается более строгое: до 6 лет лишения свободы.

Граждане смогут создавать цифровые "тайники" у нотариусов

Соответствующие поправки внесены в старое постановление пленума "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", принятое еще в 2002 году. В ту пору никто из нас еще не догадывался, что пачка денег в кармане станет анахронизмом. И если воры раньше лезли в карманы, то сегодня они лезут на наши счета.

Побочный эффект прогресса: на скамье подсудимых все чаще стали оказываться не только матерые уголовники, но и простые люди, слишком вольно обошедшиеся со счетом близкого человека. Даже дочка, снявшая деньги со счета матери без спроса, совершает преступление. Таков закон.

Например, жительница Нюксенского района Вологодской области 33-летняя Марина К. тайком сняла несколько тысяч рублей со счета матери.

"Осенью 2020 года К. трижды переводила с телефона матери деньги с ее счета на свою карту и счет своего мобильного телефона. Общая сумма похищенного составила 3150 рублей, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Подсудимая вину признала. По ее словам, она знала, что на банковскую карту матери приходит заработная плата и у нее подключен интернет-банкинг. При этом на телефоне матери никаких защитных паролей не установлено. Своим телефоном мать разрешала пользоваться только в ее присутствии для того, чтобы звонить кому-либо. Деньги дочь потратила на личные цели, так как сама нигде не работает и получает только детское пособие".

Если бы дочь нашла силы честно признаться во всем матери, то обошлась бы просто материнской головомойкой. Хотя кража от этого не перестала бы быть кражей. Однако дочка не созналась, и мама вызвала полицию, опасаясь, что стала жертвой настоящих электронных преступников.
Частным охранникам запрещено обыскивать граждан

Правоохранители быстро вычислили виновную. После того как дело завертелось, то даже по маминой просьбе процесс было не остановить. Суд назначил Марине К. 9 месяцев лишения свободы условно.

В другом деле гражданин взял у женщины, с которой познакомился в соцсети, телефон и карту, чтобы якобы установить приложения и защиту. Но в итоге снял с карты 120 тысяч рублей. Как мужчина не отнекивался, мол, все было по взаимному согласию, получил обвинительный приговор: 3 года колонии общего режима.

Как разъяснил Верховный суд России, даже если человек каким-то образом узнал пароли чужой карты, снять деньги с нее без спроса - преступление.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд

Главное сегодня

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ американскую НПО "Проект Медиа"
Аэропорт Шереметьево затопило из-за сильного ливня
На западе Германии после наводнения пропали более 1,3 тысячи человек
РФС определится с новым главным тренером сборной до 23 июля
Правнук Тютчева, биолог Иван Пигарев умер после ДТП с самокатом
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность