Верховный суд разъяснил, как наказывать за снятие денег с чужой карты

Даже если у вас есть ключ (пин-код) от карты, где деньги лежат, восполь-зоваться им нельзя. Фото: weerapatkiatdumrong / istock

Пленум Верховного суда России разъяснил, как наказывать за снятие без спроса денег с чужих банковских карт и электронных счетов. Документ публикует сегодня "Российская газета".

Главный момент: "облегчить" в банкомате чужую карту без разрешения является не просто кражей, а крупной кражей. Независимо от суммы. Наказание за это полагается более строгое: до 6 лет лишения свободы.

Соответствующие поправки внесены в старое постановление пленума "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое", принятое еще в 2002 году. В ту пору никто из нас еще не догадывался, что пачка денег в кармане станет анахронизмом. И если воры раньше лезли в карманы, то сегодня они лезут на наши счета.

Побочный эффект прогресса: на скамье подсудимых все чаще стали оказываться не только матерые уголовники, но и простые люди, слишком вольно обошедшиеся со счетом близкого человека. Даже дочка, снявшая деньги со счета матери без спроса, совершает преступление. Таков закон.

Например, жительница Нюксенского района Вологодской области 33-летняя Марина К. тайком сняла несколько тысяч рублей со счета матери.

"Осенью 2020 года К. трижды переводила с телефона матери деньги с ее счета на свою карту и счет своего мобильного телефона. Общая сумма похищенного составила 3150 рублей, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Подсудимая вину признала. По ее словам, она знала, что на банковскую карту матери приходит заработная плата и у нее подключен интернет-банкинг. При этом на телефоне матери никаких защитных паролей не установлено. Своим телефоном мать разрешала пользоваться только в ее присутствии для того, чтобы звонить кому-либо. Деньги дочь потратила на личные цели, так как сама нигде не работает и получает только детское пособие".

Если бы дочь нашла силы честно признаться во всем матери, то обошлась бы просто материнской головомойкой. Хотя кража от этого не перестала бы быть кражей. Однако дочка не созналась, и мама вызвала полицию, опасаясь, что стала жертвой настоящих электронных преступников.

Правоохранители быстро вычислили виновную. После того как дело завертелось, то даже по маминой просьбе процесс было не остановить. Суд назначил Марине К. 9 месяцев лишения свободы условно.

В другом деле гражданин взял у женщины, с которой познакомился в соцсети, телефон и карту, чтобы якобы установить приложения и защиту. Но в итоге снял с карты 120 тысяч рублей. Как мужчина не отнекивался, мол, все было по взаимному согласию, получил обвинительный приговор: 3 года колонии общего режима.

Как разъяснил Верховный суд России, даже если человек каким-то образом узнал пароли чужой карты, снять деньги с нее без спроса - преступление.