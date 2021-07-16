Власти бразильской столицы вернут на трибуны только привитых болельщиков

Присутствовать на профессиональных и любительских спортивных мероприятиях смогут только полностью привитые от коронавируса жители и гости бразильской столицы. Указ исполняющего обязанности губернатора готовится к публикации в официальном вестнике правительства округа.

"Попасть на трибуны смогут те, кто получил обе дозы вакцины или одну в случае с однокомпонентным препаратом не менее чем за 15 дней до состязания", - приводит ТАСС пояснения представителя правительства Густаву Роши.

На входе на стадион зрителям необходимо будет вместе с првивочным сертификатом предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более, чем за 48 часов до события. Контроль за выявлением подлинности документов возложили на организаторов мероприятий. Количество зрителей будет ограничено 25% от вместимости арены. Не смогут попасть на стадионы несовершеннолетние и беременные.