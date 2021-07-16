Власти Канады рассказали, когда и на каких условиях примут иностранцев

Власти Канады намерены открыть свои границы для иностранных гостей в сентябре. Но въехать в страну смогут только полностью вакцинированные от коронавируса туристы, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Он отметил, что Оттава и Вашингтон сейчас обсуждают возможность открытия границы Канады для полностью вакцинированных граждан США уже в середине августа.

Пока нет информации о том, вакцинированных какими препаратами будут пускать в Канаду. Сообщается, что эти планы правительство озвучит на следующей неделе. По данным премьер-министра, уже почти 80% канадцев старше 12 лет сделали как минимум одну прививку от коронавируса, а свыше 50% - полностью вакцинированы, пишет ТАСС.

Напомним, что канадская граница закрыта для иностранцев, в том числе граждан США, с марта прошлого года. Согласно последним данным, общее число заболевших коронавирусом в Канаде приближается к полутора миллионам человек - 1 429 707. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости по COVID-19.