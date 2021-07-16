Власти выделят около 30 млрд рублей на среднее образование

"Кабинету министров необходимо обеспечить выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 30 млрд рублей (до 2024 года включительно) на осуществление в субъектах РФ мероприятий по развитию образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, включая обновление материально-технической базы этих организаций", - говорится в материалах.

В них добавляется, что речь также идет о повышении квалификации и переподготовке педагогических работников, в том числе мастеров производственного обучения, и осуществление совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ указанных мероприятий.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 сентября, а затем предоставлять один раз в год.