Володин: США не смогут навязать свою волю России и КНР

Россия и Китай отстаивают идею равноправия в отношениях между странами, и США, которые стремятся к однополярному миру, не смогут навязать Москве и Пекину свою волю. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР.

"Главное, в чем сходятся наши страны, - мы вместе считаем, что мир не должен быть и не будет однополярным", - написал политик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Россия и Китай планомерно отстаивают идеи полицентризма и принципов равноправия в отношениях. Обе страны строят свою политику на принципах уважения к национальным законодательствам, традициям и разным политическим системам.

Ряд западных стран с США во главе стремятся помешать развитию двух государств, пытаясь установить однополярный мир, констатировал председатель ГД. "Вместо равноправия и справедливости - имперские замашки. Вместо диалога - давление, - отметил политик. - У них нет партнеров - только вассалы".

Однако такие действия не приведут к желаемому результату, уверен Володин.

"Мы живем в другой реальности, - заявил он, - и навязывание своей воли другим государствам недопустимо. Развитие может строиться только на диалоге, обмене опытом, уважении к разным подходам, традициям, менталитету".