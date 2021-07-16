Новости

В Псковской области разрешили заселяться в отели переболевшим COVID-19 10:38
Россиянам стало сложнее купить автомобиль в кредит 10:35
В Магаданской области появится островной туристический комплекс 10:34
"Яндекс" представил технологию перевода любого видео в интернете 10:30
С 1 июля 2022 года российский паспорт будет оформляться за пять дней 10:26
Наталья Сергунина: 18 августа в столице стартует второй сезон туристического акселератора Moscow Travel Factory 10:26
Режим ограничений в Тюменской области продлен до середины сентября 10:24
The Drive оценил конструкцию нового российского истребителя 10:22
Фото: В Кроноцком заповеднике нашли "лисью коммуну" 10:21
В Токио госпитализирован первый иностранный участник Олимпиады 10:18
Евгений Нифантьев: "Спутник V" активно используется в борьбе с пандемией в зарубежных странах 10:18
Число погибших от наводнения в Бельгии выросло до 12 человек 10:07
В России появится еще одна особая экономическая зона 09:59
Прощание с Петром Мамоновым состоится 17 июля 09:51
На Итурупе 11-летняя девочка утонула в реке 09:40
Врач рассказал, от чего стоит отказаться в жару 09:38
На ранившего пассажиров автобуса жителя Абакана завели уголовное дело 09:15
Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода 09:01
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80 08:49
Россиян предупредили о новых способах обмана со стороны банков и МФО 08:47
Появились фото нового российского истребителя 08:47
В ЦВО завершился весенний призыв на военную службу 08:43
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину 08:41
Перехватчики обезвредили "противника" в небе над уральским регионом 08:22
Названы города, где резко выросли цены на новостройки 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
Что делать, если страховщик незаконно отказал в ремонте по ОСАГО
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
ВС разъяснил, почему нельзя узаконить самовольные пристройки
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 09:01
Рубрика: Общество

Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода

Текст: Василий Кошкин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Жаркая погода особенно опасна для людей с нарушенными или несовершенными механизмами терморегуляции. Речь идет о детях и пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями кожи, заявил заболеваниями кожи доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Повторится ли в России аномальное лето 2010 года

"При этом человек может относительно легко перенести температуру воздуха в 60 градусов Цельсия, но в течение пары минут", - отметил ученый в комментарии РИА Новости.

По его словам, опасность представляет температура воздуха, которая превышает физиологическую температуру человека - 36,6 градуса. Риск возрастает в случае высокой влажности и низкой скорости движения воздуха.

"Как распознать тепловой удар: симптомы - учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения", - отметил Хомяков.

"Пыльный дьявол": синоптик объяснил появление "торнадо" в Мытищах

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к началу следующей недели температурный фон в столичном регионе вернется в свой привычный ритм. Днем температура будет в диапазоне 27-29 градусов тепла.

В Гидрометцентре отметили, что самыми жаркими и засушливыми считаются летние сезоны 1972 и 2010 годов. Так, в 1972 году температура выше 30 градусов держалась 24 дня, а в 2010 году стационарный антициклон не пускал прохладу в центр европейской территории РФ 52 дня.

Общество Ежедневник Погода Общество Здоровье

Главное сегодня

Появились фото нового российского истребителя
Правительство определит, что можно производить из вторичного сырья
Меркель и Байден не согласились в оценках проекта "Северный поток-2"
Цены на бананы в России побили пятилетний рекорд
Число жертв наводнения в Германии выросло до 80
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19