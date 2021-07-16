Врач рассказал, для кого особенно опасна жаркая погода

Жаркая погода особенно опасна для людей с нарушенными или несовершенными механизмами терморегуляции. Речь идет о детях и пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями кожи, заявил заболеваниями кожи доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

"При этом человек может относительно легко перенести температуру воздуха в 60 градусов Цельсия, но в течение пары минут", - отметил ученый в комментарии РИА Новости.

По его словам, опасность представляет температура воздуха, которая превышает физиологическую температуру человека - 36,6 градуса. Риск возрастает в случае высокой влажности и низкой скорости движения воздуха.

"Как распознать тепловой удар: симптомы - учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения", - отметил Хомяков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что к началу следующей недели температурный фон в столичном регионе вернется в свой привычный ритм. Днем температура будет в диапазоне 27-29 градусов тепла.

В Гидрометцентре отметили, что самыми жаркими и засушливыми считаются летние сезоны 1972 и 2010 годов. Так, в 1972 году температура выше 30 градусов держалась 24 дня, а в 2010 году стационарный антициклон не пускал прохладу в центр европейской территории РФ 52 дня.