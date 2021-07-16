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16.07.2021 09:38
Рубрика: Общество

Врач рассказал, от чего стоит отказаться в жару

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

В жаркую погоду необходимо отказаться от горячей еды и употребления алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет Интерфакс.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Врач подчеркнул, что в жаркую погоду не стоит нагружать себя тяжелой, жирной, горячей пищей, в рацион необходимо включать больше овощей, фруктов, зелени и ягод. Он также рекомендовал отказаться от употребления алкоголя на открытом солнце, поскольку это чревато серьезными осложнениями: спиртное способствует обезвоживанию организма, нарушению терморегуляции, может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

По словам Тяжельникова, одежду в такую погоду лучше выбирать свободного покроя и придерживаться светлых тонов. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, которые хорошо впитывают влагу и не нагреваются на солнце.

Общество Здоровье

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