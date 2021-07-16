Врач рассказал, от чего стоит отказаться в жару

В жаркую погоду необходимо отказаться от горячей еды и употребления алкоголя. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет Интерфакс.

Врач подчеркнул, что в жаркую погоду не стоит нагружать себя тяжелой, жирной, горячей пищей, в рацион необходимо включать больше овощей, фруктов, зелени и ягод. Он также рекомендовал отказаться от употребления алкоголя на открытом солнце, поскольку это чревато серьезными осложнениями: спиртное способствует обезвоживанию организма, нарушению терморегуляции, может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

По словам Тяжельникова, одежду в такую погоду лучше выбирать свободного покроя и придерживаться светлых тонов. Предпочтение стоит отдавать натуральным тканям, которые хорошо впитывают влагу и не нагреваются на солнце.