Curiosity нашел неопознанный источник выброса метана на Марсе

Междисциплинарная группа ученых проанализировала данные марсохода Curiosity и определила место расположения неизвестного источника выброса метана, частицы которого ранее были зафиксированы в атмосфере Красной планеты и заинтриговали исследователей.

Свои выводы исследователи опубликовали на сервере препринтов Research Square, в настоящий момент научная статья проходит обязательную процедуру рецензирования. Кратко же об открытии рассказывает Live Science.

Марсоход Curiosity был отправлен на Марс американским космическим агентством NASA. В 2012 году он опустился на поверхность в кратере Гейла и с тех пор ведет исследования, отбирая образцы. Шесть раз за время своей миссии марсоход фиксировал присутствие в атмосфере Красной планеты метана.

Curiosity обнаружил выбросы этого газа с помощью лазерного спектрометра. Данный прибор способен улавливать даже самые мельчайшие следы присутствия в атмосфере какого-либо газа. Выбросы метана были зарегистрированы на уровне примерно 10 частей на миллиард.

Но даже это стало большой неожиданностью и заинтриговало ученых. Ведь в земной атмосфере почти весь метан имеет биологическое происхождение. Поэтому, по мнению исследователей, присутствие метана на Марсе может быть ключевым указателем для поиска жизни на планете, которая считается безжизненной.

Однако до последнего времени найти источник выброса метана на Красной планете не удавалось. Чтобы его обнаружить, исследователи из Калифорнийского технологического института смоделировали частицы метана, разделив их на дискретные пакеты.

Далее были сымитированы условия на Марсе, в которых находился марсоход, в частности, в расчетах были учтены скорость и направление ветра. Это позволило исследователям проследить движение метана до возможных точек его выброса. Сделано это было для всех шести случаев обнаружения этого газа Curiosity.

В результате удалось вычислить области, где, вероятно, находятся источники выброса метана. Сообщается, что один из них находится всего в нескольких десятках километров от марсохода.

"Результаты указывают на область активного излучения к западу и юго-западу от марсохода Curiosity на дне северо-западной части кратера, - пишут исследователи в своей статье. - Это может быть совпадением, но мы выбрали место посадки для Curiosity, которое находится рядом с местом активного выброса метана".

Известно, что метан может производиться и без биологического вмешательства. Однако даже в этом случае, по мнению авторов работы, его наличие может указывать на геологическую активность, тесно связанную с присутствием жидкой воды. А это, по нашим представлениям, самый важный ингредиент для зарождения и процветания жизни, существуй она на Марсе в далеком прошлом или настоящем.

К слову, говоря о настоящем, ученые объясняют, что метан на Земле способны вырабатывать микроорганизмы, живущие в самых экстремальных условиях, например, на дне океанов. Проводя аналогию, они не исключают вероятность того, что и на Красной планете метан может быть производным крошечных форм жизни.