Curiosity нашел неопознанный источник выброса метана на Марсе

Новости

В Японии пропал прибывший для участия в Олимпиаде штангист из Уганды 16:39
На минудобрения заморозят цены 16:39
Минпромторг рассказал о ситуации с медицинским кислородом в России 16:38
Оплачивать проезд и проходить досмотр можно будет при помощи биомет﻿рии 16:31
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов 16:24
ЦИК заверил списки Партии Роста и "Зеленой альтернативы" 16:24
В Москве завели дело на сбившую троих детей на переходе женщину 16:22
Ученые нашли "суперантитело" против COVID-19 16:10
Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы из-за наводнений 16:09
Арестован депутат тобольской гордумы, сбивший инспектора ГИБДД 15:58
Духовник лежащей в коме МакSим: Остается надеяться на чудо 15:50
Хакера из РФ приговорили в Испании к четырем с половиной годам тюрьмы 15:42
Турчак: Подорожание "борщевого набора" нельзя объяснить экономическими причинами или пандемией 15:37
Овечкин пожелал российским спортсменам побед на Олимпиаде в Токио 15:33
Собянин: В Москве 6 тысяч больничных коек вернулись к плановой медпомощи 15:23
На Урале осуждены сектанты, которые пытались завербовать полицейского 15:23
Жительницу Екатеринбурга задержали за сожжение бездомного 15:18
В Челябинской области задержали подозреваемого в двойном убийстве 15:07
Прокуратура Москвы взяла под контроль ДТП с тремя пострадавшими детьми 15:06
В МЧС придумали, как защитить соцобъекты от пожаров 15:00
В Бельгии в результате наводнений погибли 22 человека 14:58
Лавров обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане 14:51
На Урале директора школы наказали за увольнение повара из-за конфликта 14:41
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах 14:40
Рестораны и фудкорты Москвы смогут снова работать ночью 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 15:31
Рубрика: Общество

Curiosity нашел неопознанный источник выброса метана на Марсе

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS
Фото: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Междисциплинарная группа ученых проанализировала данные марсохода Curiosity и определила место расположения неизвестного источника выброса метана, частицы которого ранее были зафиксированы в атмосфере Красной планеты и заинтриговали исследователей.

Фото: iStock
Астрономы впервые обнаружили изотопы углерода в атмосфере экзопланеты

Свои выводы исследователи опубликовали на сервере препринтов Research Square, в настоящий момент научная статья проходит обязательную процедуру рецензирования. Кратко же об открытии рассказывает Live Science.

Марсоход Curiosity был отправлен на Марс американским космическим агентством NASA. В 2012 году он опустился на поверхность в кратере Гейла и с тех пор ведет исследования, отбирая образцы. Шесть раз за время своей миссии марсоход фиксировал присутствие в атмосфере Красной планеты метана.

Curiosity обнаружил выбросы этого газа с помощью лазерного спектрометра. Данный прибор способен улавливать даже самые мельчайшие следы присутствия в атмосфере какого-либо газа. Выбросы метана были зарегистрированы на уровне примерно 10 частей на миллиард.

Но даже это стало большой неожиданностью и заинтриговало ученых. Ведь в земной атмосфере почти весь метан имеет биологическое происхождение. Поэтому, по мнению исследователей, присутствие метана на Марсе может быть ключевым указателем для поиска жизни на планете, которая считается безжизненной.

Однако до последнего времени найти источник выброса метана на Красной планете не удавалось. Чтобы его обнаружить, исследователи из Калифорнийского технологического института смоделировали частицы метана, разделив их на дискретные пакеты.

Далее были сымитированы условия на Марсе, в которых находился марсоход, в частности, в расчетах были учтены скорость и направление ветра. Это позволило исследователям проследить движение метана до возможных точек его выброса. Сделано это было для всех шести случаев обнаружения этого газа Curiosity.

Фото: Natural History Museum
Упавший в Британии метеорит может хранить тайну рождения Земли

В результате удалось вычислить области, где, вероятно, находятся источники выброса метана. Сообщается, что один из них находится всего в нескольких десятках километров от марсохода.

"Результаты указывают на область активного излучения к западу и юго-западу от марсохода Curiosity на дне северо-западной части кратера, - пишут исследователи в своей статье. - Это может быть совпадением, но мы выбрали место посадки для Curiosity, которое находится рядом с местом активного выброса метана".

Известно, что метан может производиться и без биологического вмешательства. Однако даже в этом случае, по мнению авторов работы, его наличие может указывать на геологическую активность, тесно связанную с присутствием жидкой воды. А это, по нашим представлениям, самый важный ингредиент для зарождения и процветания жизни, существуй она на Марсе в далеком прошлом или настоящем.

К слову, говоря о настоящем, ученые объясняют, что метан на Земле способны вырабатывать микроорганизмы, живущие в самых экстремальных условиях, например, на дне океанов. Проводя аналогию, они не исключают вероятность того, что и на Красной планете метан может быть производным крошечных форм жизни.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

Главное сегодня

Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Срок действия подлежащих замене паспортов продлен на 90 дней
В Минобрнауки предложили изменить правила поступления в вузы
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19