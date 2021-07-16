WhatsApp за месяц заблокировал 2 млн аккаунтов в Индии за пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp с 15 мая по 15 июня заблокировал более двух миллионов аккаунтов в Индии за нарушение правил пользования. Как говорится в ежемесячном отчете соцсети, 95 процентов всех блокировок вызваны превышением лимита на допустимое количество пересылаемых сообщений.

Как отмечает BBC, Индия является одним из крупнейших рынков WhatsApp, где число пользователей составляет примерно 400 миллионов человек. Блокировка аккаунтов является следствием новой политики мессенджера, главная цель которой - предотвратить распространение ложной и опасной для общества информации. Соцсеть ввела ограничения на допустимое количество пересылаемых сообщений после того, как в 2018 году по Индии прокатилась волна насилия и убийств, вызванная слухами о том, что в стране орудуют банды преступников, похищающие детей. Слухи эти распространялись именно через WhatsApp.

Ранее в мае в силу вступили новые правила индийских властей, согласно которым руководства социальных сетей обязаны предоставлять подробную информацию об "инициаторах" сообщений, классифицирующихся как подрывающие суверенитет, государственную безопасность или общественный порядок Индии.