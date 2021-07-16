Новости

Дело петербургской турфирмы "Нева" дошло до суда 21:10
Молодежная интеграция становится опорой Союзного государства 21:04
Глава ДНР назвал терактом взрыв на газопроводе в Донецке 20:55
Рабочий тульского оружейного завода погиб при проверке ружья 20:54
Главный наркополицейский Андрей Храпов назначен на должность замминистра МВД 20:22
Проверки соблюдения антиковидных мер в кафе и ночных клубах Москвы после отмены QR-кодов не прекратятся 20:18
У "Игры престолов" появится три анимационных спин-оффа 20:15
WhatsApp за месяц заблокировал 2 млн аккаунтов в Индии за пересылку сообщений 19:48
120 питерских студентов проходят военные сборы в Академии МТО 19:41
В Минсельхозе рассказали, зачем нужно замораживать цены на удобрения 19:33
Авиакомпания заплатит пострадавшим пассажирам Ан-28 по 100 тысяч 19:33
Вильфанд пообещал москвичам "пятнистые грозы" и похолодание 19:20
Путин поручил кабмину доложить о программе медицинской реабилитации 19:07
Володин: США не смогут навязать свою волю России и КНР 18:53
Граждане Беларуси получили возможность проезда в Калининградскую область 18:40
Пассажиров самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку, в аэропорту ждут психологи 18:38
Глава Минфина назвал главные задачи на ближайшие три года 18:35
В комитете Совфеда поддержали проект по контролю за бесплатной юрпомощью 18:26
В "Черной вдове" должен был появиться Тони Старк 18:22
Сценарист "Черной вдовы" извинился за сцену после титров 18:07
У осужденного за взятки экс-мэра Оренбурга конфисковали квартиру 18:00
Прогнозы не сбылись: Петербург останется во власти аномальной жары 17:58
Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19 17:54
Найден актер на роль Аберфорта Дамблдора в приквеле "Гарри Поттера" 17:41
Роспотребнадзор: Большинство предприятий Москвы выполнили требования по вакцинации 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Задайте вопрос эксперту о вакцинации детей от COVID-19
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
Верховный суд потребовал бороться с фальшивыми признаниями подсудимых
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
С первым чартером корреспондент "РГ" полетел на остров Сахалин
16.07.2021 19:48
Рубрика: В мире

WhatsApp за месяц заблокировал 2 млн аккаунтов в Индии за пересылку сообщений

Текст: Диана Ковалева
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Мессенджер WhatsApp с 15 мая по 15 июня заблокировал более двух миллионов аккаунтов в Индии за нарушение правил пользования. Как говорится в ежемесячном отчете соцсети, 95 процентов всех блокировок вызваны превышением лимита на допустимое количество пересылаемых сообщений.

Фото: istock
WhatsApp официально рассказал о долгожданной функции

Как отмечает BBC, Индия является одним из крупнейших рынков WhatsApp, где число пользователей составляет примерно 400 миллионов человек. Блокировка аккаунтов является следствием новой политики мессенджера, главная цель которой - предотвратить распространение ложной и опасной для общества информации. Соцсеть ввела ограничения на допустимое количество пересылаемых сообщений после того, как в 2018 году по Индии прокатилась волна насилия и убийств, вызванная слухами о том, что в стране орудуют банды преступников, похищающие детей. Слухи эти распространялись именно через WhatsApp.

Ранее в мае в силу вступили новые правила индийских властей, согласно которым руководства социальных сетей обязаны предоставлять подробную информацию об "инициаторах" сообщений, классифицирующихся как подрывающие суверенитет, государственную безопасность или общественный порядок Индии.

В мире В мире Юго-Восточная Азия Индия

Главное сегодня

Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное
Попова объяснила, почему ограничительные меры могут отличаться в регионах
Экс-губернатору Кировской области Белых предъявлено новое обвинение
Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов
Песков назвал взаимность условием признания иностранных вакцин в России
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака