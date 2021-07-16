За сутки в России подтверждено 25 704 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 25 704 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 11,5% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5382
- 2 Московская область 2484
- 3 Санкт-Петербург 1948
- 4 Нижегородская область 529
- 5 Красноярский край 481
- 6 Свердловская область 478
- 7 Воронежская область 462
- 8 Республика Крым 394
- 9 Иркутская область 389
- 10 Пермский край 381
- 11 Омская область 339
- 12 Хабаровский край 333
- 13 Ростовская область 330
- 14 Брянская область 317
- 15 Забайкальский край 303
- 16 Челябинская область 285
- 17 Республика Коми 283
- 18 Оренбургская область 283
- 19 Волгоградская область 281
- 20 Тверская область 267
- 21 Алтайский край 267
- 22 Мурманская область 264
- 23 Самарская область 264
- 24 Приморский край 258
- 25 Республика Бурятия 251
- 26 Тюменская область 249
- 27 Ставропольский край 245
- 28 Ленинградская область 244
- 29 Астраханская область 241
- 30 Владимирская область 241
- 31 Республика Башкортостан 240
- 32 Ульяновская область 232
- 33 Краснодарский край 232
- 34 Саратовская область 229
- 35 Архангельская область 228
- 36 Калининградская область 227
- 37 Вологодская область 227
- 38 Пензенская область 227
- 39 Липецкая область 222
- 40 Ярославская область 208
- 41 Смоленская область 204
- 42 Кемеровская область 199
- 43 Республика Дагестан 198
- 44 Новосибирская область 196
- 45 Республика Тыва 195
- 46 Курская область 195
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 191
- 48 Республика Карелия 187
- 49 Республика Хакасия 177
- 50 Новгородская область 158
- 51 Тульская область 154
- 52 Удмуртская Республика 140
- 53 Рязанская область 139
- 54 Белгородская область 134
- 55 Псковская область 133
- 56 Костромская область 130
- 57 Калужская область 130
- 58 Севастополь 122
- 59 Амурская область 122
- 60 Курганская область 120
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
- 62 Республика Калмыкия 112
- 63 Чеченская Республика 112
- 64 Кировская область 107
- 65 Томская область 105
- 66 Республика Саха (Якутия) 102
- 67 Ивановская область 102
- 68 Тамбовская область 96
- 69 Орловская область 90
- 70 Сахалинская область 89
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 71
- 72 Республика Чувашия 65
- 73 Республика Алтай 64
- 74 Республика Мордовия 60
- 75 Республика Марий Эл 57
- 76 Республика Ингушетия 54
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 78 Республика Северная Осетия-Алания 53
- 79 Республика Татарстан 51
- 80 Камчатский край 48
- 81 Республика Адыгея 37
- 82 Еврейская автономная область 31
- 83 Магаданская область 29
- 84 Чукотский автономный округ 18
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 907 999 случаев (+ 0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%
- 2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%
- 3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24%
За последние сутки подтверждено 799 смертей
- Москва 105
- Санкт-Петербург 101
- Иркутская область 36
- Нижегородская область 28
- Краснодарский край 25
- Воронежская область 24
- Тюменская область 22
- Московская область 20
- Ростовская область 19
- Свердловская область 18
- Пензенская область 17
- Алтайский край 17
- Красноярский край 17
- Саратовская область 16
- Пермский край 15
- Республика Хакасия 13
- Республика Бурятия 13
- Липецкая область 11
- Волгоградская область 11
- Ленинградская область 10
- Челябинская область 10
- Самарская область 9
- Ульяновская область 9
- Брянская область 8
- Владимирская область 8
- Мурманская область 8
- Астраханская область 8
- Чеченская Республика 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 8
- Смоленская область 7
- Тульская область 7
- Вологодская область 7
- Республика Крым 7
- Республика Дагестан 7
- Ставропольский край 7
- Забайкальский край 7
- Курская область 6
- Калининградская область 6
- Республика Башкортостан 6
- Кемеровская область 6
- Тверская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Коми 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Чувашия 5
- Оренбургская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Калужская область 4
- Рязанская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Хабаровский край 4
- Ивановская область 3
- Костромская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Севастополь 3
- Республика Татарстан 3
- Курганская область 3
- Приморский край 3
- Сахалинская область 3
- Белгородская область 2
- Архангельская область 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Калмыкия 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Амурская область 2
- Псковская область 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 146 868 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 932 человека
- Москва 8032
- Санкт-Петербург 1932
- Московская область 1861
- Свердловская область 449
- Липецкая область 400
- Нижегородская область 380
- Воронежская область 359
- Пермский край 333
- Ростовская область 288
- Хабаровский край 268
- Брянская область 265
- Республика Бурятия 260
- Республика Башкортостан 256
- Приморский край 246
- Владимирская область 238
- Республика Крым 225
- Саратовская область 224
- Забайкальский край 210
- Омская область 209
- Вологодская область 198
- Кемеровская область 183
- Ханты-Мансийский автономный округ 180
- Самарская область 179
- Республика Карелия 174
- Тюменская область 169
- Калининградская область 167
- Ставропольский край 161
- Республика Дагестан 160
- Архангельская область 159
- Курская область 158
- Красноярский край 150
- Челябинская область 145
- Иркутская область 135
- Оренбургская область 130
- Ульяновская область 130
- Севастополь 129
- Псковская область 124
- Волгоградская область 121
- Белгородская область 109
- Рязанская область 106
- Новосибирская область 106
- Кировская область 102
- Ямало-Ненецкий автономный округ 99
- Тамбовская область 98
- Смоленская область 96
- Республика Коми 91
- Ярославская область 90
- Калужская область 86
- Астраханская область 86
- Орловская область 84
- Костромская область 82
- Новгородская область 80
- Ивановская область 78
- Мурманская область 76
- Ленинградская область 75
- Республика Татарстан 71
- Сахалинская область 65
- Краснодарский край 63
- Курганская область 61
- Алтайский край 59
- Тульская область 58
- Амурская область 52
- Республика Хакасия 50
- Республика Тыва 47
- Тверская область 43
- Республика Мордовия 42
- Удмуртская Республика 42
- Республика Калмыкия 39
- Республика Марий Эл 35
- Республика Чувашия 30
- Республика Саха (Якутия) 30
- Пензенская область 28
- Кабардино-Балкарская Республика 25
- Чеченская Республика 25
- Республика Адыгея 21
- Республика Алтай 21
- Томская область 21
- Республика Ингушетия 18
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Камчатский край 12
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Магаданская область 10
- Ненецкий автономный округ 4
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 300 908.