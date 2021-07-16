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16.07.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 25 704 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 25 704 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 11,5% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5382
  • 2 Московская область 2484
  • 3 Санкт-Петербург 1948
  • 4 Нижегородская область 529
  • 5 Красноярский край 481
  • 6 Свердловская область 478
  • 7 Воронежская область 462
  • 8 Республика Крым 394
  • 9 Иркутская область 389
  • 10 Пермский край 381
  • 11 Омская область 339
  • 12 Хабаровский край 333
  • 13 Ростовская область 330
  • 14 Брянская область 317
  • 15 Забайкальский край 303
  • 16 Челябинская область 285
  • 17 Республика Коми 283
  • 18 Оренбургская область 283
  • 19 Волгоградская область 281
  • 20 Тверская область 267
  • 21 Алтайский край 267
  • 22 Мурманская область 264
  • 23 Самарская область 264
  • 24 Приморский край 258
  • 25 Республика Бурятия 251
  • 26 Тюменская область 249
  • 27 Ставропольский край 245
  • 28 Ленинградская область 244
  • 29 Астраханская область 241
  • 30 Владимирская область 241
  • 31 Республика Башкортостан 240
  • 32 Ульяновская область 232
  • 33 Краснодарский край 232
  • 34 Саратовская область 229
  • 35 Архангельская область 228
  • 36 Калининградская область 227
  • 37 Вологодская область 227
  • 38 Пензенская область 227
  • 39 Липецкая область 222
  • 40 Ярославская область 208
  • 41 Смоленская область 204
  • 42 Кемеровская область 199
  • 43 Республика Дагестан 198
  • 44 Новосибирская область 196
  • 45 Республика Тыва 195
  • 46 Курская область 195
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 191
  • 48 Республика Карелия 187
  • 49 Республика Хакасия 177
  • 50 Новгородская область 158
  • 51 Тульская область 154
  • 52 Удмуртская Республика 140
  • 53 Рязанская область 139
  • 54 Белгородская область 134
  • 55 Псковская область 133
  • 56 Костромская область 130
  • 57 Калужская область 130
  • 58 Севастополь 122
  • 59 Амурская область 122
  • 60 Курганская область 120
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 117
  • 62 Республика Калмыкия 112
  • 63 Чеченская Республика 112
  • 64 Кировская область 107
  • 65 Томская область 105
  • 66 Республика Саха (Якутия) 102
  • 67 Ивановская область 102
  • 68 Тамбовская область 96
  • 69 Орловская область 90
  • 70 Сахалинская область 89
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 71
  • 72 Республика Чувашия 65
  • 73 Республика Алтай 64
  • 74 Республика Мордовия 60
  • 75 Республика Марий Эл 57
  • 76 Республика Ингушетия 54
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 78 Республика Северная Осетия-Алания 53
  • 79 Республика Татарстан 51
  • 80 Камчатский край 48
  • 81 Республика Адыгея 37
  • 82 Еврейская автономная область 31
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Чукотский автономный округ 18
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 907 999 случаев (+ 0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%
  • 2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%
  • 3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24%
За последние сутки подтверждено 799 смертей
  • Москва 105
  • Санкт-Петербург 101
  • Иркутская область 36
  • Нижегородская область 28
  • Краснодарский край 25
  • Воронежская область 24
  • Тюменская область 22
  • Московская область 20
  • Ростовская область 19
  • Свердловская область 18
  • Пензенская область 17
  • Алтайский край 17
  • Красноярский край 17
  • Саратовская область 16
  • Пермский край 15
  • Республика Хакасия 13
  • Республика Бурятия 13
  • Липецкая область 11
  • Волгоградская область 11
  • Ленинградская область 10
  • Челябинская область 10
  • Самарская область 9
  • Ульяновская область 9
  • Брянская область 8
  • Владимирская область 8
  • Мурманская область 8
  • Астраханская область 8
  • Чеченская Республика 8
  • Новосибирская область 8
  • Омская область 8
  • Смоленская область 7
  • Тульская область 7
  • Вологодская область 7
  • Республика Крым 7
  • Республика Дагестан 7
  • Ставропольский край 7
  • Забайкальский край 7
  • Курская область 6
  • Калининградская область 6
  • Республика Башкортостан 6
  • Кемеровская область 6
  • Тверская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Коми 5
  • Удмуртская Республика 5
  • Республика Чувашия 5
  • Оренбургская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Калужская область 4
  • Рязанская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Хабаровский край 4
  • Ивановская область 3
  • Костромская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Севастополь 3
  • Республика Татарстан 3
  • Курганская область 3
  • Приморский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Белгородская область 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Амурская область 2
  • Псковская область 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 146 868 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 932 человека
  • Москва 8032
  • Санкт-Петербург 1932
  • Московская область 1861
  • Свердловская область 449
  • Липецкая область 400
  • Нижегородская область 380
  • Воронежская область 359
  • Пермский край 333
  • Ростовская область 288
  • Хабаровский край 268
  • Брянская область 265
  • Республика Бурятия 260
  • Республика Башкортостан 256
  • Приморский край 246
  • Владимирская область 238
  • Республика Крым 225
  • Саратовская область 224
  • Забайкальский край 210
  • Омская область 209
  • Вологодская область 198
  • Кемеровская область 183
  • Ханты-Мансийский автономный округ 180
  • Самарская область 179
  • Республика Карелия 174
  • Тюменская область 169
  • Калининградская область 167
  • Ставропольский край 161
  • Республика Дагестан 160
  • Архангельская область 159
  • Курская область 158
  • Красноярский край 150
  • Челябинская область 145
  • Иркутская область 135
  • Оренбургская область 130
  • Ульяновская область 130
  • Севастополь 129
  • Псковская область 124
  • Волгоградская область 121
  • Белгородская область 109
  • Рязанская область 106
  • Новосибирская область 106
  • Кировская область 102
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 99
  • Тамбовская область 98
  • Смоленская область 96
  • Республика Коми 91
  • Ярославская область 90
  • Калужская область 86
  • Астраханская область 86
  • Орловская область 84
  • Костромская область 82
  • Новгородская область 80
  • Ивановская область 78
  • Мурманская область 76
  • Ленинградская область 75
  • Республика Татарстан 71
  • Сахалинская область 65
  • Краснодарский край 63
  • Курганская область 61
  • Алтайский край 59
  • Тульская область 58
  • Амурская область 52
  • Республика Хакасия 50
  • Республика Тыва 47
  • Тверская область 43
  • Республика Мордовия 42
  • Удмуртская Республика 42
  • Республика Калмыкия 39
  • Республика Марий Эл 35
  • Республика Чувашия 30
  • Республика Саха (Якутия) 30
  • Пензенская область 28
  • Кабардино-Балкарская Республика 25
  • Чеченская Республика 25
  • Республика Адыгея 21
  • Республика Алтай 21
  • Томская область 21
  • Республика Ингушетия 18
  • Республика Северная Осетия - Алания 16
  • Камчатский край 12
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Магаданская область 10
  • Ненецкий автономный округ 4
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 300 908.

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