За сутки в России подтверждено 25 704 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в 85 регионах России подтверждено 25 704 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Среди них 11,5% - без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5382

2 Московская область 2484

3 Санкт-Петербург 1948

4 Нижегородская область 529

5 Красноярский край 481

6 Свердловская область 478

7 Воронежская область 462

8 Республика Крым 394

9 Иркутская область 389

10 Пермский край 381

11 Омская область 339

12 Хабаровский край 333

13 Ростовская область 330

14 Брянская область 317

15 Забайкальский край 303

16 Челябинская область 285

17 Республика Коми 283

18 Оренбургская область 283

19 Волгоградская область 281

20 Тверская область 267

21 Алтайский край 267

22 Мурманская область 264

23 Самарская область 264

24 Приморский край 258

25 Республика Бурятия 251

26 Тюменская область 249

27 Ставропольский край 245

28 Ленинградская область 244

29 Астраханская область 241

30 Владимирская область 241

31 Республика Башкортостан 240

32 Ульяновская область 232

33 Краснодарский край 232

34 Саратовская область 229

35 Архангельская область 228

36 Калининградская область 227

37 Вологодская область 227

38 Пензенская область 227

39 Липецкая область 222

40 Ярославская область 208

41 Смоленская область 204

42 Кемеровская область 199

43 Республика Дагестан 198

44 Новосибирская область 196

45 Республика Тыва 195

46 Курская область 195

47 Ханты-Мансийский автономный округ 191

48 Республика Карелия 187

49 Республика Хакасия 177

50 Новгородская область 158

51 Тульская область 154

52 Удмуртская Республика 140

53 Рязанская область 139

54 Белгородская область 134

55 Псковская область 133

56 Костромская область 130

57 Калужская область 130

58 Севастополь 122

59 Амурская область 122

60 Курганская область 120

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 117

62 Республика Калмыкия 112

63 Чеченская Республика 112

64 Кировская область 107

65 Томская область 105

66 Республика Саха (Якутия) 102

67 Ивановская область 102

68 Тамбовская область 96

69 Орловская область 90

70 Сахалинская область 89

71 Кабардино-Балкарская Республика 71

72 Республика Чувашия 65

73 Республика Алтай 64

74 Республика Мордовия 60

75 Республика Марий Эл 57

76 Республика Ингушетия 54

77 Карачаево-Черкесская Республика 53

78 Республика Северная Осетия-Алания 53

79 Республика Татарстан 51

80 Камчатский край 48

81 Республика Адыгея 37

82 Еврейская автономная область 31

83 Магаданская область 29

84 Чукотский автономный округ 18

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 907 999 случаев (+ 0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Кировская область, Республика Татарстан 0,22%

2. Орловская область, Республика Чувашия 0,23%

3. Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея 0,24% За последние сутки подтверждено 799 смертей Москва 105

Санкт-Петербург 101

Иркутская область 36

Нижегородская область 28

Краснодарский край 25

Воронежская область 24

Тюменская область 22

Московская область 20

Ростовская область 19

Свердловская область 18

Пензенская область 17

Алтайский край 17

Красноярский край 17

Саратовская область 16

Пермский край 15

Республика Хакасия 13

Республика Бурятия 13

Липецкая область 11

Волгоградская область 11

Ленинградская область 10

Челябинская область 10

Самарская область 9

Ульяновская область 9

Брянская область 8

Владимирская область 8

Мурманская область 8

Астраханская область 8

Чеченская Республика 8

Новосибирская область 8

Омская область 8

Смоленская область 7

Тульская область 7

Вологодская область 7

Республика Крым 7

Республика Дагестан 7

Ставропольский край 7

Забайкальский край 7

Курская область 6

Калининградская область 6

Республика Башкортостан 6

Кемеровская область 6

Тверская область 5

Ярославская область 5

Республика Коми 5

Удмуртская Республика 5

Республика Чувашия 5

Оренбургская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Калужская область 4

Рязанская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Республика Саха (Якутия) 4

Хабаровский край 4

Ивановская область 3

Костромская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Севастополь 3

Республика Татарстан 3

Курганская область 3

Приморский край 3

Сахалинская область 3

Белгородская область 2

Архангельская область 2

Республика Адыгея 2

Республика Калмыкия 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Мордовия 2

Амурская область 2

Псковская область 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 146 868 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 932 человека Москва 8032

Санкт-Петербург 1932

Московская область 1861

Свердловская область 449

Липецкая область 400

Нижегородская область 380

Воронежская область 359

Пермский край 333

Ростовская область 288

Хабаровский край 268

Брянская область 265

Республика Бурятия 260

Республика Башкортостан 256

Приморский край 246

Владимирская область 238

Республика Крым 225

Саратовская область 224

Забайкальский край 210

Омская область 209

Вологодская область 198

Кемеровская область 183

Ханты-Мансийский автономный округ 180

Самарская область 179

Республика Карелия 174

Тюменская область 169

Калининградская область 167

Ставропольский край 161

Республика Дагестан 160

Архангельская область 159

Курская область 158

Красноярский край 150

Челябинская область 145

Иркутская область 135

Оренбургская область 130

Ульяновская область 130

Севастополь 129

Псковская область 124

Волгоградская область 121

Белгородская область 109

Рязанская область 106

Новосибирская область 106

Кировская область 102

Ямало-Ненецкий автономный округ 99

Тамбовская область 98

Смоленская область 96

Республика Коми 91

Ярославская область 90

Калужская область 86

Астраханская область 86

Орловская область 84

Костромская область 82

Новгородская область 80

Ивановская область 78

Мурманская область 76

Ленинградская область 75

Республика Татарстан 71

Сахалинская область 65

Краснодарский край 63

Курганская область 61

Алтайский край 59

Тульская область 58

Амурская область 52

Республика Хакасия 50

Республика Тыва 47

Тверская область 43

Республика Мордовия 42

Удмуртская Республика 42

Республика Калмыкия 39

Республика Марий Эл 35

Республика Чувашия 30

Республика Саха (Якутия) 30

Пензенская область 28

Кабардино-Балкарская Республика 25

Чеченская Республика 25

Республика Адыгея 21

Республика Алтай 21

Томская область 21

Республика Ингушетия 18

Республика Северная Осетия - Алания 16

Камчатский край 12

Карачаево-Черкесская Республика 11

Магаданская область 10

Ненецкий автономный округ 4

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 300 908. Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих